سوق دبي المالي يطلق عقود مستقبلية على مؤشّره العام

أعلن سوق دبي المالي، اليوم الاثنين، عن إطلاق العقود المستقبلية على مؤشره العام (DFMGI)، والذي يضمّ أكبر الشركات المُدرجة في سوق دبي المالي وأكثرها سيولة.

وسيبدأ إدراج وتداول العقود المستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي اعتبارًا من 29 مايو 2023.

ويتيح تداول العقود المستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي أمام المستثمرين فرصة الوصول إلى أحد أفضل المؤشرات أداءً على مستوى العالم، والذي يضمّ أسهم الشركات الأكبر والأكثر سيولة في سوق دبي المالي؛ بما في ذلك إمباور، التي تمّ إدراجها مؤخرًا بنجاح، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وسالك، وغيرها، بالإضافة إلى الشركات الكبرى الرائدة على مستوى المنطقة مثل إعمار وأرامكس. وسيوفّر سوق دبي المالي للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات فرصًا قوية للتنويع والتحوّط، كما يُعزز مشاركة مزيد من المستثمرين المحترفين بالسوق.

ويعدّ تداول العقود المستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي خطوة مهمة لتنويع المنتجات والأدوات المالية وجذب المزيد من الاستثمارات قوة دفع جديدة لتعزيز سيولة السوق.

وتتيح هذه العقود أمام المستثمرين فرصة لتحقيق الأرباح من خلال الحركة المتغيّرة للمؤشر العام؛ هبوطًا وصعودًا، وعلاوة على تنويع محافظهم الاستثمارية، والاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية، لزيادة حجم محافظهم الاستثمارية وعائداتهم المحتملة.

وتعقيبًا على هذا الإعلان، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يؤكّد إطلاق العقود المستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي التزامنا بتنويع المنتجات المالية، وحرصنا على تزويد المستثمرين بفرص فريدة للاستثمار والتحوّط، وذلك في إطار أهدافنا الرامية إلى تقديم منتجات مبتكرة في السوق تسهم في زيادة مشاركة المستثمرين من الأفراد والمؤسّسات وتعزز قوّة الأسواق المالية في دبي وتوسّع نطاقها".

وخلال العام الماضي، سجّل سوق دبي المالي نموًّا قويًا في الأداء بنسبة 4.4%، أتبعه بنموّ قوي وصل إلى 6.14% منذ بداية العام وحتى مايو 2023. وتتابع العقود المستقبلية لمؤشر عام سوق دبي المالي أداء السعر الأساسي للمؤشر العام في سوق دبي المالي.

ويعمل المؤشر العام لسوق دبي المالي، على رصد مجموعة من القطاعات الرئيسية، منها؛ المالية والصناعة والعقارات والمرافق وخدمات الاتصالات والنقل وغيرها.