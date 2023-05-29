مذكرة تفاهم بين «الإمارات للتنمية» وباراغواي لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات

وقّع مصرف الإمارات للتنمية، مذكرة تفاهم مع الوكالة المالية للتنمية في جمهورية باراغواي، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، وذلك بحضور سفير جمهورية باراغواي لدى الدولة، خوسيه أغويرو أفيلا.

وتنصّ المذكرة على تبادل الخبرات وبناء علاقة مثمرة طويلة الأمد في مجالات تدريب الموظفين وتنمية مهاراتهم، وتطوير حلول لتمويل التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي، وتقييم الأثر التنموي، ورقمنة إجراءات التمويل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خصيصاً.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: «يواصل مصرف الإمارات للتنمية جهوده المستمرة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات التنمية الرائدة، لتعزيز تبادل الخبرات وتعزيز التأثير الاقتصادي والاجتماعي للمصرف».

وأضاف النقبي: «تمثّل مذكرة التفاهم مع الوكالة المالية للتنمية في باراغواي، منصة قوية لتوسيع قدراتنا وتعزيز دعمنا للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، بما ينسجم مع استراتيجياتنا في مجالات التنمية الصناعية والاقتصادية لدولة الإمارات».