خلال اجتماع «المينافاتف».. اعتماد توصيات أبوظبي لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أمس، «مينافاتف»، وهي توصيات أبوظبي حول أفضل الممارسات الإقليمية لمكافحة الجريمة المالية.

وتشمل توصيات أبوظبي 24 التزاماً من أفضل الممارسات من قبل الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتعزيز الجهود الإقليمية في مكافحة الجريمة المالية.

وتم الاتفاق على التوصيات في ختام ورشة التطبيقات وبناء القدرات للمجموعة التي استضافها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبوظبي من السادس إلى الثامن من مارس 2023 برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، إلى أن «توصيات أبوظبي تشكل خطوة ملحوظة باتجاه اعتماد الممارسات المثلى على المستوى الإقليمي».

وتشمل توصيات أبوظبي نحو 24 من التزاماً بالممارسات المثلى من قبل الدول الأعضاء في «المينافاتف» ومن أبرزها:

1. إنشاء لجان أو فرق عمل متخصصة في الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

2. وضع أطر قانونية واضحة لتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص.

3. الحث على الاستفادة من الأساليب والأنماط المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروضة من قبل الدول الأعضاء.

4. حث الدول الأعضاء على المشاركة في التقييم الإقليمي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

5. قيام دول المجموعة بتفعيل جهودها بإعطاء أولوية لموضوع استرداد الأصول، وتعزيز أطر التعاون في ما بينها في هذا المجال، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

6. بذل الجهود لزيادة الشفافية لدى الشخصيات الاعتبارية، بما يشمل موضوع المستفيد الحقيقي النهائي.