توقيع اتفاقية تجنّب ازدواج ضريبي بين الإمارات والتشيك

زار وفد دولة الإمارات رفيع المستوى برئاسة وزير دولة، أحمد علي الصايغ، جمهورية التشيك، لبحث توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين. وعقد الصايغ خلال الزيارة اجتماعات ثنائية مع كل من رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، ووزير الصناعة والتجارة، جوزيف سكيلا، ووزير المالية، زبينييك ستانيورا.

وأكد الجانبان خلال الاجتماعات رغبة البلدين في تعزيز التعاون في جميع الجوانب، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار. كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي بين دولة الإمارات والتشيك. وقال الصايغ إن «توقيع الاتفاقية، والسعي إلى إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى، تجسّد الحرص المشترك على تعميق العلاقات الثنائية على جميع الصعد، خصوصاً الاقتصادية والتجارية».