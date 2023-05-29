«399 هيلز بارك».. مشروع سكني بمليار درهم استثمارات

شهدت دبي في مايو 2023 إطلاق مشروع «399 هيلز بارك» بقيمة مليار درهم الذي تطوره «شركة الوطنية العقارية»، الذراع العقارية لـ«شركة الصكوك الوطنية».

سيوفر المشروع المقرر إنجازه في الربع الأخير من عام 2025، وحدات فسيحة بمواصفات فاخرة ومساحات متنوّعة، بما في ذلك شقق من غرفة واحدة بمساحات تراوح بين 915 قدماً مربعة و1255 قدماً مربعة، وغرفتي نوم بمساحات تراوح بين 1411 قدماً مربعة و2075 قدماً مربعة، وثلاث غرف نوم بمساحات تراوح بين 2007 أقدام مربعة و2459 قدماً مربعة.

ويقدّم المشروع في منطقة «دبي هيلز استيت»، للمشترين المحتملين، خطة دفع من خلال دفعة مقدمة بنسبة 10%، والثانية بنسبة 30% خلال مراحل البناء، فيما تتم تسوية النسبة المتبقية البالغة 60% عند التسليم.