بعثة غرفة الشارقة التجارية إلى الهند تستهدف استكشاف وعرض الفرص الاستثمارية الجديدة

تبدأ غدا الإثنين البعثة التجارية لغرفة تجارة وصناعة الشارقة الممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات أعمالها في جمهورية الهند، والتي تهدف من خلالها إلى استكشاف وعرض الفرص الاستثمارية الجديدة في كلا البلدين، وبحث مجالات التعاون المشترك انطلاقا من دور الغرفة تجاه خدمة مجتمع الأعمال وتعزيز أنشطتهم وتنمية صادرات المنشآت الصناعية والتجارية في إمارة الشارقة.

ويترأس وفد الغرفة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويضم سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وسعادة أحمد محمد عبيد النابودة عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعدد من المسؤولين بالغرفة، إلى جانب عدد من كبار المصنعين والتجاريين في الإمارة.

وتنتقل البعثة خلال زيارتها للهند التي ستستمر حتى 2 يونيو المقبل، في كل من مومباي ونيودلهي وستشهد المحطتين إقامة ملتقيات أعمال تجمع مسؤولين وقيادات من الغرف التجارية والصناعية لإطلاق تفاهمات جديدة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات ولقاءات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتستعرض البعثة التجارية، مزايا وفرص الاستثمار في الشارقة وما تقدمه الإمارة والغرفة من حوافز وتسهيلات للشركات الأجنبية الراغبة في تأسيس أعمال لها في الإمارة وتعزيز انتشارها في أسواق المنطقة، فضلا عن تشجيع مجتمع الأعمال الهندي على الاستثمار في القطاعات والمجالات التي تتناسب مع الرؤية الاقتصادية للشارقة وتدعم توجهاتها المستقبلية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

يشار إلى أن بعثة إمارة الشارقة التي تقودها الغرفة إلى جمهورية الهند تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية الإماراتية الهندية نموا متصاعدا في مختلف المجالات الاقتصادية، إلى جانب توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال السنوات الماضية والتي تكللت بالشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين وأسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل التجارة وزيادة تدفق السلع والخدمات بين الدولتين الصديقتين، وتنشيط قطاعات التصدير الرئيسية، وتحفيز الإنتاج الصناعي في قطاعات نوعية.