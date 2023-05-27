تسجيل 119.2 ألف عقد إيجار جديد في دبي خلال 4 أشهر

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تسجيل 119 ألفاً و262 عقد إيجار جديداً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأكدت الدائرة لـ«الإمارات اليوم»، أن قطاع الإيجارات في دبي يشهد نمواً مستداماً بالتزامن مع الأداء الاستثنائي الذي حققه القطاع العقاري ككل في الإمارة خلال الفترة الماضية، لاسيما منذ بداية العام الجاري. ووفقاً للإحصاءات، شهد يناير الماضي تسجيل 32 ألفاً و347 عقد إيجار جديداً، فيما تم تسجيل 31 ألفاً و153 عقداً خلال فبراير، في حين شهد مارس تسجيل 31 ألفاً و747 عقداً، بينما بلغ عدد العقود الجديدة في أبريل 24 ألفاً و15 عقداً.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد العقود الإيجارية المجددة وصل إلى 150 ألفاً و387، خلال الفترة منذ يناير 2023 حتى نهاية أبريل الماضي، توزعت بين 42 ألفاً و376 عقداً في يناير، و37 ألفاً و263 عقداً في فبراير، و39 ألفاً و635 عقداً في مارس، و31 ألفاً و113 عقداً في أبريل.