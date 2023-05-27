عقارات دبي تسجّل 2618 مبايعة بـ 8.39 مليارات درهم خلال أسبوع

شهدت عقارات دبي، الأسبوع الماضي، تسجيل 2618 مبايعة بقيمة 8.39 مليارات درهم، منها 220 مبايعة لأراض بقيمة 2.54 مليار درهم، و2398 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 5.85 مليارات درهم.

وبلغ إجمالي التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 11.1 مليار درهم، مع تسجيل رهونات قدرها 1.8 مليار درهم، وهبات بقيمة 932.59 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 660 مليون درهم في منطقة مدينة المطار، تلتها مبايعة بقيمة 169 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية، ثم مبايعة بقيمة 83 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت «وادي الصفا 3» المناطق، من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 728 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 107 ملايين درهم، وثالثة في منطقة جبل علي الأولى، بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 75 مليون درهم بمنطقة الصفوح الأولى، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 69 مليون درهم في منطقة جزر العالم، وأخيراً مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة جزر العالم.

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 348 مبايعة بقيمة مليار درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 302 مبايعة بقيمة 292 مليون درهم، وثالثة في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 140 مبايعة بقيمة 280 مليون درهم.

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لشركة «بن غاطي العقارية»، محمد بن غاطي في تصريحات صحافية، أن سعر الشقة الفارهة التي تمتد على الطوابق العلوية الثلاثة من مبنى «بوغاتي ريزيدنسز»، يبلغ 750 مليون درهم.

وأوضح أن الشقة تتمتع بمسبح كبير خاص بها على سقف المبنى، إلى جانب موقف أرضي يشبه شكل صالة عرض يستوعب 20 سيارة.

يشار إلى أن «بن غاطي» تطور مشروع «بوغاتي ريزيدنسز» الفاخر، ليكون الأول من نوعه في العالم، ويشكل محاكاة لتجربة «بوغاتي» الحقيقية.