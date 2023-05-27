حمدان بن محمد: موكيش جاغتياني أحد أبرز شركاء قصص نجاح دبي العالمية

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، موكيش جاغتياني، مؤسس مجموعة «لاندمارك».

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع «تويتر»: «فقدت دبي اليوم واحداً من أبرز شركاء قصص نجاحها العالمية برحيل موكيش جاغتياني مؤسس مجموعة لاندمارك»، مؤكداً سموه أن «دبي ستذكر بصمته الاقتصادية والإنسانية ومساهماته في كثير من المبادرات الخيرية التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود في الإمارة»، مضيفاً: «نتقدم بخالص العزاء لعائلته وفريق مجموعة لاندمارك».

وكانت مجموعة لاندمارك أعلنت وفاة مؤسسها في دبي أمس، مشيرة إلى أن رؤيته أسهمت في جعل المجموعة إحدى أهم العلامات التجارية في قطاعات البيع بالتجزئة والضيافة الإقليمية.

يشار إلى أن المجموعة، التي تأسست في البحرين عام 1973، تضم حالياً أكثر من 2200 متجر في 21 دولة بجميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا.