«أوديس أفياشن» لتصنيع الطائرات تعتزم تأسيس مقر إقليمي في الإمارات

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، انضمام «أوديس أفياشن»، الشركة المتخصصة في تطوير طائرات عمودية هجينة مصممة للرحلات القصيرة، إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، الذي يوفر للشركات الرائدة في القطاعات عالية الإمكانات الأساسيات اللازمة لدخول السوق، ثم إطلاق وتوسيع نطاق عملياتها بسلاسة من داخل دولة الإمارات.

وأفادت الوزارة في بيان أن الشركة انضمت إلى المبادرة، بهدف تسهيل افتتاح مقر إقليمي لها في أبوظبي، والذي سيشمل أيضاً مصنع تجميع وصيانة عالي الإنتاجية.

وستسهم هذه الخطوة في توفير أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الدولة، وستثمر تصدير أول طائرة مصنعة ضمن إطار شهادة «صُنع في الإمارات».

وستمتلك طائرات الشركة، المصممة لخدمات نقل الركاب والبضائع وحالات الطوارئ، القدرة على توفير دفع كهربائي بالكامل، لمسافة 320 كيلومتراً، بمدى كهربائي - هجين يزيد على 1200 كيلومتر.

ويعني ذلك أن تلك الطائرات يمكنها تقليل الانبعاثات الكربونية للسفر الجوي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بنسبة تصل إلى 76%، وتوفير وسيلة سفر بديلة خالية من الكربون لكل الرحلات عبر أنحاء الدولة.

وتخطط الشركة الناشئة، ومقرها كاليفورنيا، لإطلاق نموذج أولي كامل عام 2025، ثم دخول الطائرة في الخدمة عام 2027.

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «الشراكة الجديدة مع (أوديس أفياشن) تمثل محطة مهمة جديدة ضمن مسيرة دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار».

وأضاف: «نرى فرصاً هائلة لاعتماد طائرات الشركة ضمن أنشطة التنقل المدني والشحن والدفاع المدني في الدولة، ونتطلع إلى تطوير قطاع طيران جديد مستدام ومنخفض الكربون، انطلاقاً من السفر الجوي المعتمد على الطاقة النظيفة، ووصولاً إلى التصنيع المتطور وقدرات البحث والتطوير المتقدمة».