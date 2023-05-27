الأسهم المحلية تربح 9.77 مليارات درهم

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في آخر جلسات الأسبوع، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 9.77 مليارات درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من نحو 3.297 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 3.307 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس الجمعة، موزعة بواقع 2.692 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 615.82 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.207 مليار درهم، موزعة بواقع 853.99 مليون درهم في سوق أبوظبي، و353.362 مليون درهم في سوق دبي.