إقبال كبير على مراكز التسوق في دبي مع انطلاق «التخفيضات الكبرى»

شهدت مراكز تسوق في دبي أمس، إقبالاً كبيراً مع انطلاق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتستمر حتى 28 مايو الجاري، وتقدم خلالها المراكز والمتاجر المشاركة تخفيضات تصل إلى 90% على منتجات وعلامات تجارية في قطاعات عدة، أبرزها الملابس والإلكترونيات والأحذية والأثاث ومستحضرات التجميل.

وقال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم»، خلال جولة على المراكز المشاركة، إن مواكبة الفعالية للاستعدادات لإجازة الصيف أتاح للكثير من الأسر فرصة شراء مستلزمات موسم العطلات بشكل مبكر، داعين إلى تمديد العروض أو طرح عروض إضافية أخرى خلال الفترة المقبلة لإتاحة المجال بشكل أكبر للشراء.

بدورهما أفاد مسؤولان بقطاع التجزئة بتركز الإقبال على منتجات الملابس والإلكترونيات والأحذية، لافتين إلى أن مواكبة العروض وقت تسليم الرواتب والعطلة الأسبوعية دعم الإقبال على المنافذ.

فرصة للشراء

وتفصيلاً، قال المستهلك محمد فيصل، إن طرح عروض «3 أيام من التخفيضات الكبرى» خلال الفترة الحالية أتاح المجال لشراء مستلزمات موسم العطلات الصيفية بشكل مبكر، خصوصاً بالنسبة للملابس والأحذية والعطور.

وأفاد المستهلك إبراهيم عبدالعزيز، بأن العروض وفرت له ولأسرته فرصة لشراء مستلزمات السفر خلال إجازة الصيف بأسعار مخفضة، داعياً إلى تمديد تلك العروض أو طرح عروض إضافية خلال الفترات المقبلة لإتاحة المجال بشكل أكبر للتسوق مع الاستعددات لموسم السفر والعطلات.

وأشار إلى أن عدداً من الأسر قد لا تتمكن من شراء جميع مستلزماتها خلال ثلاثة أيام فقط، فضلاً عن انشغال البعض بالاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسي.

فترة مهمة

وأكدت المستهلكة سميرة حسن، أن عروض التخفيضات الكبرى أصبحت من الفترات المهمة لدى المستهلكين لشراء مستلزمات الأسر، وهو ما يتضح بشكل لافت من خلال مظاهر الإقبال الكبيرة على المراكز التجارية.

وقالت إن تزامن طرح العروض مع فترة الاستعداد لموسم الصيف والعطلات مهم، لكنها اعتبرت أن الأهم هو تمديد العروض أو حتى طرح عروض إضافية خلال الفترة المقبلة لإتاحة المجال أكثر للأسر للتسوق على فترات مختلفة.

تأثيرات إيجابية

من جهته، قال مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل تجارة الملابس والأحذية في دبي، محمد نصر، إنه مع انطلاق «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، ارتفعت معدلات إقبال المستهلكين على الشراء، خصوصاً على الملابس والأحذية. وتوقع أن ترتفع وتيرة الإقبال بشكل أكبر في اليومين الثاني والثالث من أيام العروض، لاسيما أن العروض تواكب فترة عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار مسؤول المبيعات في أحد منافذ تجارة التجزئة بدبي، جون باتريك، إلى أن تزامن عروض التخفيضات مع فترة تسليم رواتب الموظفين وعطلة نهاية الأسبوع له تأثيرات إيجابية على زيادة الإقبال على المراكز التجارية، خصوصاً على متاجر الملابس والإلكترونيات.

وقال إن عدداً من المستهلكين يحاولون الاستفادة من العروض لشراء مستلزمات موسم الصيف والعطلات بشكل مبكر.

أبرز المراكز المشاركة

تتوافر عروض التخفيضات الكبرى في عدد من المراكز التجارية بدبي، أبرزها: «مول الإمارات»، «سيتي سنتر مردف»، «سيتي سنتر ديرة»، «سيتي سنتر معيصم»، «سيتي سنتر الشندغة»، «دبي فستيفال سيتي مول»، «دبي فستيفال بلازا»، «نخيل مول»، «ابن بطوطة مول»، «سيركل مول»، «ميركاتو مول»، «تاون سنتر»، «بلوواترز»، «سيتي ووك»، «ذا آوتلت فيليدج».