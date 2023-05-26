"راكز" تطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في رأس الخيمة على المستثمرين الصينيين

اختتم وفد من هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" زيارة للصين التقى خلالها بعدد من المستثمرين في 5 مدن رئيسية وتم اطلاعهم على المزايا الاستثنائية لتوسعة نطاق أعمالهم والفرص الاستثمارية الواعدة في إمارة رأس الخيمة.

كما تواصل وفد "راكز" مع المستثمرين الصينيين البارزين والعاملين في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل كبار المطورين ومجمعات الأعمال والعلوم الرائدة وتقنية المعلومات والإلكترونيات والهندسة وتصنيع السيارات.

وشملت زيارة وفد "راكز" مدن شنغهاي وسوتشو وتشينغداو وتيانجين وقوانغتشو وفوشان وتشوهاي بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتاحة في رأس الخيمة بشكل استراتيجي بالإضافة إلى تقديم نظرة عامة عن اقتصاد الإمارة .

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"رسخت إمارة رأس الخيمة مكانتها كمركز مفضل للتجار الدوليين بسبب بيئتها الداعمة للأعمال إضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى التي تسهل على المستثمرين حيث أظهر المستثمرون الصينيون الذين التقينا بهم تفاؤلا كبيرا بشأن دخول سوق دولة الإمارات العربية المتحدة عبر إمارة رأس الخيمة والاستفادة من فرص الأعمال الإقليمية ونحن بدورنا نتطلع إلى دعمهم في رحلة نمو أعمالهم.

واضاف جلاد تعد "راكز" في الوقت الراهن مقرا لقرابة 200 شركة صينية تندرج تحت فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعية كذلك وتعمل هذه الشركات بشكل أساسي في قطاعات معدات التصنيع والإنارة والأدوية والصوف والآلات ومواد التعبئة والتغليف وإعادة التدوير والتعليم والتجارة الإلكترونية والتجارة العامة والعديد من الخدمات التجارية الأخرى.