ميرة السويدي تشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي حول مؤتمر "COP28"

شاركت عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ميرة سلطان السويدي في الاجتماع الافتراضي للاتحاد لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة المجلس الوطني للمؤتمر البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية “COP28” حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز العمل البرلماني في COP 28.

وأكدت السويدي أن دولة الإمارات ستعمل على أن يكون المؤتمر محطة مهمة بالنسبة للعمل المناخي، وسيشهد إجراء أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وستعمل الدولة على أن يكون المؤتمر محطة مهمة بالنسبة للعمل المناخي، حيث سيتم التركيز على تسهيل التحول العالمي إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق الاستدامة والتنوع الاقتصادي وزيادة النمو، وتحويل آثار هذه الظاهرة السلبية إلى فرص تنموية تعزز الاستدامة.

وقالت : " إنه انطلاقاً من إيماننا بأهمية دور البرلمانيين في مكافحة تغير المناخ، فإننا في المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع رئاسة المؤتمر والاتحاد البرلماني الدولي، سنحرص على إشراك جميع البرلمانيين للتركيز على حلول عملية لتحقيق نتائج مستدامة، وربط مبادراتنا ومخرجات مؤتمرنا مع المؤتمر الرئيسي، وإبراز الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون في القضايا العالمية ".

وكانت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي انتخبت سعادة ميرة سلطان السويدي مقررا لمخرجات اجتماع الاتحاد الذي سيعقد على هامش "COP28".