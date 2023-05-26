المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي تستضيف أول نسخة من "بولسي هاك"

استضافت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، التي يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي وتعمل بصفتها مركز فكر ومسرعات مستقلة ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الدولة، أول نسخة من جلسات "بولسي هاك"، الذي يهدف إلى توفير بيئة ملائمة للتنقل الكهربائي في دولة الإمارات.

وأُقيم الحدث بالتعاون مع شركة "Peec Mobility"، الناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتدعم انتقال المركبات من استخدام الوقود إلى الاعتماد على الطاقة الكهربائية، وهو الحدث الأول من بين سلسلة من الفعاليات التي تخطط لاستضافتها "المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي".

وشهد "بولسي هاك" حضور نخبة من الأطراف المعنية الرئيسية والشخصيات البارزة في القطاع، بما في ذلك ممثلين عن القطاع العام، من بينهم سعادة عيسى الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وممثلون عن وزارة الاقتصاد، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ومركز النقل المتكامل – أبوظبي، والتاكسي الوطني بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وشركة الشارقة لإدارة الأصول.

كما شهد الحدث حضور عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص مثل كريم، ونوماد كابيتال، وهودين لوساطة التأمين، وبنك لويدز، ومركز الطاقة EST" Lab" من جامعة العلوم التطبيقية في تورينو.

وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي في كلمتها في افتتاح الحدث : “ تمضي ’المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي بخطى واثقة لتصبح المحرك الرئيسي والقوة الدافعة التي تدعم الشركات الناشئة التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها، ويتطلب الأمر تنسيقاً دقيقاً مع المشاريع الابتكارية التي ندعمها، بما في ذلك تسهيل التواصل مع الشركاء المحتملين، وتوفير الوصول إلى آليات التمويل المناسبة، أو الدعوة إلى تغيير الآليات والأطر المعتمدة”.

وأضافت: "أنا على ثقة بأن ’بولسي هاك ‘ سيمهد الطريق لإطلاق حوارات بناءة وتبادل الأفكار، وسيوفر نتائج واضحة ومدروسة يمكن أن تساعدنا على وضع خارطة طريق تتيح لشركات، مثل ’Peec Mobility‘ مواصلة رحلة نموها وازدهارها، وقد شكّل "بولسي هاك" منصة أتاحت للمشاركين وخبراء القطاع مناقشة الأفكار والبحث في سبل إمكانية إعادة تدوير المركبات العاملة بالبترول حالياً، وذلك كبديل فعال ومستدام عن شراء سيارات كهربائية جديدة".

من جانبه، قال زاك فَيزل، مؤسس "Peec Mobility": “تأتي شراكتنا مع ’المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي‘ تأكيداً على رؤية الدولة في تعزيز مكانتها الريادية عالمياً في مجال الاستدامة، ونحن فخورون وسعداء لاختيارنا كأول شركة ناشئة تبدأ سلسلة ’بولسي هاك‘ برئاسة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لـ’المسرعات المستقلة، وممتنون لحصولنا على هذه الفرصة، ونثق في أنه سيكون لهذه الشراكة أثر إيجابي في أهداف الاستدامة بدولة الإمارات”.

وأضاف: “نحن الآن في مرحلة حاسمة، حيث يعتمد مستقبل الأجيال القادمة على القرارات التكنولوجية التي نرغب في تنفيذها والأطر والآليات التي ننوي تغييرها، وسنكون مسؤولين عن هذه القرارات بعد 7 سنوات من الآن، لذا يتعين علينا أن نتخذ الخطوات المناسبة في الوقت الحالي، وهو ما يجعل الحلول العملية والسريعة السبيل الوحيد للمضي قدماً في تحقيق ذلك".

ونجحت "Peec Mobility" في تقديم مزايا مالية وبيئية ملموسة وبتكلفة منخفضة لعملية تحويل المركبات التي تعمل بالوقود إلى الكهرباء. وكان من بين المواضيع التي ناقشها المؤتمر: “القيود المتعلقة بأطر الترخيص والتنظيم الحالية بشأن تحويل المركبات التي تعمل بالبترول إلى الكهرباء”، إضافة إلى “المخاطر المحتملة لمقدمي خدمات التأمين عند إصدار تأمين المركبات التي تم تحويلها من البترول إلى الكهرباء”، و"الحاجة إلى صقل مهارات موظفي الصيانة وتدريبهم على صيانة السيارات الكهربائية"، و"توسيع نطاق تحويل المركبات العاملة بالوقود إلى كهربائية، وتطبيق ذلك في مجالات متعددة إلى جانب وسائل النقل العامة".