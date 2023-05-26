بن غاطي العقارية: تسعير الشقة الفاخرة في البرج الجديد 750 مليون درهم

أكد محمد بن غاطي الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي العقارية في تصريحات إعلامية مؤخراً، أن سعر الشقة الفارهة التي تمتد على الطوابق العلوية الثلاثة من مبنى بوغاتي ريزيدنسز يبلغ 750 مليون درهم.

وتتمتع الشقة بمسبح كبير خاص بها على سقف المبنى إلى جانب موقف أرضي خاص بها يشبه شكل صالة عرض يستوعب 20 سيارة.

تطور «بن غاطي» مشروع Bugatti Residences الفاخر، ليكون الأول من نوعه في العالم، ويشكل محاكاة لتجربة «بوغاتي» الحقيقية، ليس من خلال مجرد أخذ اللغة التصميمية لسيارات علامة «بوغاتي»، وإدخالها ضمن الهندسة المعمارية للمشروع، ولكن عملت العلامتان بقرب على تصميم فريد من نوعه مستلهم من السمات الوراثية العريقة لدى Bugatti، وذلك عبر ابتكار بيئة أصيلة مفعمة بالتميز والذوق الرفيع مستوحاة من الريفييرا الفرنسية وتضاريسها، وتقوم طبيعة هذا المشروع أيضاً على الحرفية المتخصصة وتراث «بوغاتي» الراقي، وذلك بصفتها علامة تجارية فرنسية فاخرة جداً، ويتميز هذا العمل الفني الهندسي المعماري، الذي يتم ابتكاره من خلال هذا التعاوُن بكونه يولد المشاعر ذاتها، التي تولدها «بوغاتي»، والتي دخلت بقوّة إلى قلوب عشاقها ومتابعيها حول العالم منذ العام 1909.

وقال محمد بن غاطي: «عند فتح باب سيارة «بوغاتي» والجلوس داخلها نعي مباشرة أنها سيارة خاصة وفاخرة فعلاً، إذ لا يمكن مقارنتها بأي شيء آخر على الإطلاق، فهناك مجموعة مختارة ومحدودة من الأشخاص، الذين يحظون بفرصة تجربة هذا الأمر، والآن مع مشروع Bugatti Residences من بن غاطي العقارية نريد أخذ هذا الإحساس المختلف وترجمته إلى وجهة حصرية في قلب المدينة، حيث يمكن عيش حياة تجسد روح المعيشة الفارهة».

وأضاف: «كل علامة تجارية عريقة تترك أثراً بارزاً على الصعيد العالمي- أكانت من خلال سيارة، ساعة أو أي منتَج فاخر- تكون قد انطلقت من مبدأ تصميمي متجذر عميقاً في الأصالة،وارتكزت على فلسفة واضحة وأسلوب حياة معين، وبناء عليه قمنا بإنشاء علامة «بن غاطي» وفق أسس مماثلة، واليوم نحن نفتخر بتعاوننا مع علامة تجارية تحمل بريق عالمي مثل Bugatti».

وسوف يعكس مشروع Bugatti Residences من «بن غاطي العقارية» هدوء الريفييرا الفرنسية في قلب دبي، وهي تشكّل واحة لأسلوب الحياة الراقي والفاخر وسط مدينة دبي، المدينة دائمة الحركة والنشاط والرائدة في التطور.

