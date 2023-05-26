«طلبات» تتيح للشركات الصغيرة عرض منتجاتها مقابل رسوم مخفضة

أعلنت «طلبات الإمارات»، منصة توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بهدف دعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي.

كما تهدف المذكرة إلى توفير مجموعة واسعة من الموارد وتقديم الدعم لرواد الأعمال الإماراتيين بموجب عقد سنوي يتيح لهم رسوماً مخفّضة ومزايا خاصة، إضافة إلى تخصيص مدير حسابات لمنحهم الاستشارات والدعم اللازمين لإطلاق أعمالهم في السوق الرقمية.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن التعاون الجديد، يتيح للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات التي يدعمها «صندوق خليفة»، فرصة عرض منتجاتها الغذائية وبيعها عبر تطبيق «طلبات»، ما يسمح لهم بتطوير أعمالهم وتعزيز حضورهم الإلكتروني من خلال إمكانية الوصول المباشر إلى قاعدة العملاء الكبيرة وشبكة الخدمات اللوجستية الواسعة التي تتمتع بها «طلبات».

وقالت الرئيس التنفيذي في «صندوق خليفة»، علياء المزروعي، إن «توقيع مذكرة التفاهم الجديدة، يشكل خطوة مميزة في سبيل تحقيق رؤيتنا الرامية إلى تمكين رواد الأعمال الإماراتيين العاملين في قطاع الأغذية والمشروبات، إلى جانب تحسين منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات»، مضيفة: «نتطلع قدماً للعمل مع (طلبات الإمارات) والاستمرار في مساعدة الشركات على النجاح والازدهار».

وأشارت المزروعي، إلى أن «النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية والتجارة السريعة في المنطقة، يوفر فرصة لتزويد رواد الأعمال في هذه القطاعات بالأدوات والموارد اللازمة لمساعدتهم على تعزيز إنتاجيتهم والنجاح في هذا المجال التنافسي»، مؤكدة أن هذه الشراكة الجديدة، تعكس التزام «صندوق خليفة» بالعمل على تعزيز منظومة ريادة الأعمال بالاعتماد على طرق مختلفة.

من جانبها، قالت المديرة العامة لدى «طلبات الإمارات»، تاتيانا رحال، إن «هذا التعاون مع (صندوق خليفة) يأتي في إطار جهود الشركة الرامية إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء دولة الإمارات بمنصة تتيح لهم تعزيز حضورهم الرقمي».