طرح «أدنوك للإمداد» يشهد طلباً قياسياً يتجاوز 460 مليار درهم

أعلنت «أدنوك»، أمس، استكمال عملية البناء السعري والاكتتاب العام الأولي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي»، حيث حقق طرح حصة أقلية تمثل نسبة 19% من أسهم الشركة المصدرة، بعد زيادتها من 15% لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين بسعر نهائي 2.01 درهم للسهم العادي، عائدات إجمالية عند التسوية بلغت نحو 2.83 مليار درهم لشركة «أدنوك».

وشهد طرح «أدنوك للإمداد» طلباً استثنائياً، ما يجعله أعلى طلب لاكتتاب عام على مستوى العالم خلال العام الجاري، بعد أن شهد طلباً كبيراً من الأفراد والمستثمرين المحترفين في دولة الإمارات، بلغ في مجمله ما يزيد على 460 مليار درهم، متجاوزاً في المجمل القيمة المستهدفة 163 مرة، ومحققاً أعلى مستوى لتجاوز القيمة المستهدفة على الإطلاق لبناء سعري لاكتتاب عام في دولة الإمارات.

وقال رئيس الشؤون المالية في «مجموعة أدنوك»، خالد الزعابي: «شهد هذا الاكتتاب أعلى طلب لاكتتاب عام على مستوى العالم حتى الآن هذه السنة، وحقق أعلى مستوى لتجاوز القيمة المستهدفة على الإطلاق لبناء سعري لاكتتاب عام في دولة الإمارات».

وأضاف أن «هذا الاكتتاب العام الأولي التاريخي يعد السادس الذي تنفذه (أدنوك) على حصة أقلية من أسهم إحدى الشركات التابعة لها خلال خمس سنوات، ويمثل الطرح إنجازاً جديداً ضمن برنامج (أدنوك) المستمر لخلق وتعزيز القيمة، حيث يؤكد دور (أدنوك للإمداد والخدمات) في توفير فرص استثمارية مجزية، تدعمها آفاق للنمو القوي وطويل الأمد، وتوزيعات أرباح تدريجية».

وأكد ترحيب «أدنوك» بقاعدة المستثمرين الجدد، وأنها تتطلع لمشاركتهم في مسيرة نمو وتطور الشركة فيما تواصل جهودها لتحقيق النمو المستدام لدولة الإمارات وأبوظبي ومساهميها.