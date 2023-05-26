أبوظبي تمتلك أعلى تصنيف سيادي في «دول التعاون»

نشر موقع «أرابيان غلف بيزنس إنسايت»، نتائج ثلاث وكالات تصنيف عالمية بشأن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووفقاً لوكالات التصنيف الأميركية الرئيسة الثلاث: «فيتش» و«موديز» و«ستاندرد آند بورز غلوبال»، فإن أبوظبي تمتلك أعلى تصنيف سيادي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكشف موقع «أرابيان غلف بيزنس إنسايت» أن أبوظبي تحتل المرتبة الأعلى في التصنيف السيادي ضمن وكالات التصنيف الثلاث، في وقت تقول فيه وكالة «موديز»، إن تصنيفها Aa2 مدعوم بميزانية أبوظبي القوية وصافي مركز الدائن.

وبالمثل يعكس تصنيف وكالة «فيتش» AA، ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي، والمعايير المالية والخارجية القوية.

وتعتمد وكالات التصنيف الثلاث أنظمة متشابهة، على الرغم من وجود اختلافات في طريقة نقل تصنيفاتها.

وبحسب «أرابيان غلف بيزنس إنسايت»، فإن التصنيف الائتماني السيادي هو تقييم الجدارة الائتمانية للدولة. ويتم تطبيقه على جميع السندات الصادرة عن الحكومة.

وتعد التصنيفات أدلة مهمة للمستثمرين المؤسسيين حول العالم الذين يستخدمونها كمعايير، والعديد من صناديق التقاعد.