«ماجد الفطيم» تصدر صكوكاً خضراء بـ 500 مليون دولار

أعلنت شركة «ماجد الفطيم»، العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوّق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه، أمس، عن الإصدار الرابع للصكوك الخضراء في أسواق رأس المال، حيث جمعت الشركة 500 مليون دولار من خلال الإصدار لإعادة تمويل سندات قائمة بقيمة 800 مليون دولار مستحقة في مايو 2024. وكانت «ماجد الفطيم» أعلنت عن أول إصدار للصكوك الخضراء في مايو 2019، لتكون بذلك أول شركة خاصة في المنطقة تتبنى وتطبق مبادئ التمويل المستدام، الأمر الذي مهد لها الطريق نحو إصدارات أخرى ناجحة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، أحمد جلال إسماعيل، إن «نجاح إصدارنا الجديد في أسواق رأس المالي، بمثابة شهادة على الدعم القوي الذي نحظى به من مجتمع الاستثمار العالمي والثقة المستمرة في أعمال شركتنا».