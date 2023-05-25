3.7 مليارات درهم تكلفة أول مشروع يحمل علامة «بوغاتي للسيارات» في دبي

أعلنت "بن غاطي" للتطوير، عن إطلاق أول مشروع عقاري في العالم يحمل علامة بوغاتي للسيارات الفارهة، ويقع في منطقة الخليج التجاري

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بن غاطي العقارية» محمد بن غاطي، إنه «تم تصميم هذه الشقق لتوفير مساحات لصف السيارات داخلها وهذه هي المرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط التي يتم فيها تطوير مبنى يحظى بمثل هذه الميزة».

وذكر بن غاطي في تصريحات على هامش الكشف عن تفاصيل المشروع في «كوكاكولا أرينا»، أن العمليات الإنشائية لهذا المشروع ستبدأ به قريباً في دبي.

وأوضح أن المبنى يتكون من 45 طابقاً تشمل 182 شقة سكنية فاخرة منها 11 شقة بنتهاوس تتيح لقاطنيها اصطحاب سياراتهم إلى شققهم عبر مصاعد خاصة.

ويضم المبنى شقة ضخمة تمتد على الطوابق العلوية الثلاث مع مسبح كبير خاص بها على سقف المبنى إلى جانب موقف أرضي خاص بها يشبه شكل صالة عرض يستوعب 20 سيارة.

وتتجاوز تكلفة المشروع 3.7 مليارات درهم فيما تبدأ الأسعار من 19 مليون درهم.