الأسهم المحلية تستقطب سيولة بـ 1.47 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية في نهاية تعاملات، أمس، سيولة بلغت نحو 1.47 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزّعت السيولة بواقع 1.008 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و461.36 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 456.85 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 22.07 ألف صفقة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.08% إلى 3530.15 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» 0.27% إلى 9464.31 نقطة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي، سهم مصرف عجمان، الذي ارتفع 7% عند 1.98 درهم، مسجلاً أعلى سعر منذ نحو سبع سنوات، بتداولات قاربت من 75 مليون سهم.