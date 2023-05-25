«نخيل» تفتتح مرسى فاخراً في «جزر دبي»

أعلنت «شركة نخيل العقارية» عن إطلاقها «مراسي نخيل جزر دبي».

ومنحت الشركة أعضاء «مراسي نخيل» الجدد، الذين يستأجرون مساحات لمدة عام واحد في «جزر دبي»، خصماً يراوح بين ثلاثة وستة أشهر على عقود الرسو السنوية الجديدة لليخوت، والقوارب الخاصة.

وأفادت «نخيل» بأن المرسى البحري الجديد الذي يحتل موقعاً استراتيجياً على طول الساحل الشمالي لدبي في «جزر دبي»، يتهيأ كي يتحوّل إلى موطن جديد لليخوت الفاخرة، إذ باستطاعته استيعاب 13 يختاً ضخماً في آن واحد، إضافة إلى كونه يضم 248 «رصيفاً مائياً» للقوارب التي يصل طولها إلى 47 متراً، و40 «رصيفاً جافاً» للمقطورات بطول يصل إلى 20 متراً.

كما يتضمن المرسى البحري مجموعة خدمات لملاك القوارب واليخوت وقباطنة السفن للاستمتاع براحة معززة، بما في ذلك المساعدة على الرصيف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتأمين عربات صغيرة لتوفير الانتقال مجاناً، إضافة إلى مرافق وإمدادات التزوّد بمكعّبات الثلج، وجمع النفايات، وخدمات الضخ، وشبكة «واي فاي» مجانية.

وأكدت «نخيل» أن بوابة العبور إلى المرسى تتميز بوجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يوفر أقصى قدر من درجات الأمان لأصحاب القوارب ومراكبهم.

وأشارت إلى أن «شاطئ جزر دبي» الذي تم افتتاحه حديثاً، يقع على مسافة قريبة من المرسى البحري، وهو ما يشكل فرصة ملائمة لقضاء يوم حافل بالأنشطة، بما في ذلك كرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، أو الاسترخاء في جو هادئ.

وتابعت «نخيل»: «من الآن وإلى 30 سبتمبر 2023، سيستمتع أعضاء (مراسي نخيل) الجدد، الذين يستأجرون مساحات لمدة عام واحد في (جزر دبي)، بخصم ستة أشهر على عقود الرسو السنوية الجديدة لليخوت، وثلاثة أشهر من عقود الرسو السنوية الجديدة للقوارب الخاصة، بما في ذلك مراكب الصيد، والمراكب النهارية، والطرادات الصغيرة».