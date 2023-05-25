اتفاقية لزيادة حركة النقل الجوي بين الإمارات وبنغلاديش

عقدت دولة الإمارات، ممثلةً في الهيئة العامة للطيران المدني، جولة من مباحثات النقل الجوي مع بنغلاديش، وذلك في مقر هيئة الطيران المدني البنغالية في العاصمة دكا.

وترأس وفد الدولة المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، بمشاركة ممثلين عن هيئات دوائر الطيران المدني المحلية وشركات الطيران الوطنية. وأسفرت جولة المباحثات عن توقيع محضر اجتماع يمنح حقوقاً إضافية للناقلات الوطنية، ما ينعكس إيجاباً على زيادة حركة النقل الجوي بين مطارات الإمارات وبنغلاديش. ووقع المحضر المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، ونظيره البنغالي، مافيدور رحمان.