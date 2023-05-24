«الاقتصاد»: استدعاء 1229 سيارة لعيوب تصنيعية

استدعت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وكلاء السيارات 1229 مركبة من طرز «فورد إكسبلورر»، و«فورد تيريتوري»، و«غراند شيروكي إل»، و«دبليو إل جيب غراند شيروكي»، لدواعي السلامة العامة خلال شهري أبريل الماضي ومايو الجاري 2023.

وأفادت الوزارة في تقرير عن عمليات الاستدعاء بأنه تم استدعاء 1162 «غراند شيروكي إل»، و«دبليو إل جيب غراند شيروكي» في مايو الجاري، المصنعة في الولايات المتحدة في 2021 - 2023، حيث تبين أن نظام «إي ـ كول» يعمل بشكل غير صحيح بسبب عوامل عدة، بما في ذلك أجهزة المركبة، والبرامج، والمشكلات المتعلقة بالاتصالات التي قد تتسبب في عدم امتثال السيارة للوائح في المتطلبات الفنية لمكالمات الطوارئ، ما قد يزيد خطر الإصابة أو شدة الإصابة لمن يحتاجون إلى مساعدة طبية.

كما استدعت الوزارة في مايو الجاري 53 سيارة من نوع «فورد تيريتوري» المصنعة في الصين عام 2023، بالتعاون مع وكالتي «الطاير للسيارات» و«بريميير موتورز للسيارات».

وقالت الوزارة حول الاستدعاء: «في السيارات المشمولة بالاستدعاء، قد تنفصل دعامة عمود التوجيه عن قاعدتها الأساسية نتيجة وصلة ملحومة بشكل غير صحيح، وقد يصدر عنها صوت ضجيج، وربما تنفصل عن قاعدتها، ليفقد السائق بذلك القدرة على توجيه السيارة، ما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث»، مؤكدة أن عملية التصليح ستتم مجاناً.

وكانت الوزارة استدعت 14 مركبة «فورد إكسبلورر» مصنعة في الولايات المتحدة خلال الفترة بين 2020-2022، بالتعاون مع «الطاير للسيارات» و«بريميير موتورز للسيارات» في أبريل الماضي، حيث تبين أنه في بعض السيارات المشمولة بحملة الاستدعاء، لم تتم معايرة برنامج وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة بشكل صحيح، ما قد يؤدي إلى عدم تفعيل فرامل الركن الإلكترونية تلقائياً أثناء صف السيارة، وبالتالي زيادة مخاطر الاصطدام والإصابة، ومن الممكن أيضاً أن ينكسر مسمار تثبيت المحور الخلفي أثناء تسارع السيارة ويخرج من موضعه، محدثاً ضوضاء واهتزازاً شديدين، وبالتالي فقدان عزم دوران ناقل الحركة إلى العجلات الخلفية، وهو أمر ضروري لثبات السيارة عند الوقوف.

وطالبت الوزارة مالكي السيارات المشمولة بالاستدعاء، الاتصال بوكالات السيارات لحجز مواعيد للتصليح مجاناً، دون تحميلهم أي تكاليف أو رسوم.

• الوزارة طالبت مالكي السيارات المشمولة بالاستدعاء، الاتصال بوكالات السيارات لحجز مواعيد للتصليح.