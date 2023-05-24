«طيران الإمارات» تعيد تشغيل جميع طائرات A380 بنظام الدرجتين

قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «شركة طيران الإمارات»، عدنان كاظم، إن الناقلة أعادت نشر جميع طائرات «إيرباص A380» بنظام الدرجتين على شبكة وجهاتها العالمية، في ظل الطلب القوي على السفر.

وأضاف كاظم أن لدى الناقلة 12 طائرة من طراز «إيرباص A380» بنظام الدرجتين ضمن أسطولها، لافتاً إلى أنها أكبر طائرة تجارية لنقل الركاب من حيث السعة المقعدية، إذ تصل سعتها إلى 615 مقعداً.

وأوضح أنه تم تشغيل الطائرة إلى العديد من الوجهات الأكثر طلباً، بما في ذلك غاتويك، موريشيوس، برمنغهام، وبالي.

موسم مزدحم

وتوقع كاظم موسماً مزدحماً للسفر خلال الصيف المقبل، اعتباراً من نهاية يونيو 2023، مع معدلات إشغال كاملة على عدد كبير من رحلات الناقلة ضمن شبكة وجهاتها العالمية.

وتابع: «تشغل الناقلة حالياً، منذ بداية مايو الجاري، 85 طائرة (A380) ضمن أسطولها، ليرتفع العدد إلى 90 طائرة في ذروة الطلب خلال فصل صيف عام 2023، على أن يصل إلى 95 طائرة بنهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس المقبل 2024».

أما بالنسبة للسعة المقعدية، فأفاد كاظم بأن «طيران الإمارات» شغلت في بداية مايو الجاري 90% من سعتها، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، وستصل إلى 95% في نهاية السنة المالية الجارية.

وأشار إلى أن عدد محطات طائرة «إيرباص A380» سيرتفع من 43 محطة حالياً إلى 50 محطة بنهاية جدول الرحلات الصيفي.

استئناف الرحلات

وكانت «طيران الإمارات» استأنفت رحلاتها إلى ست وجهات، وزادت عملياتها إلى 62 مدينة عبر شبكتها على مدار العام لتلبية الطلب القوي من المتعاملين، إضافة إلى إطلاق خدمتها إلى تل أبيب.

وبحلول 31 مارس 2023، كانت شبكة «طيران الإمارات» تغطي 150 وجهة عبر القارات الست، بما في ذلك تسع مدن يخدمها أسطول طائرات الشحن فقط.

وأعادت «طيران الإمارات» تشغيل طائراتها «إيرباص A380» إلى مزيد من المدن، لتصل شبكة الطائرة العملاقة إلى 43 وجهة في 31 مارس 2023.

طلبيات الناقلة

وخلال السنة المالية «2022/ 2023» تسلمت «طيران الإمارات» طائرتي شحن جديدتين من طراز «بوينغ 777»، وأخرجت من الخدمة أربع طائرات: طائرتان من طراز «A380»، وطائرة من طراز «بوينغ 777-300ER»، وطائرة شحن واحدة، فيما بلغ تعداد أسطولها في نهاية مارس الماضي 260 طائرة، مع متوسط عمر أسطول يبلغ 9.1 سنوات.

بدورها، بقيت طلبيات «طيران الإمارات» عند 200 طائرة، بما فيها خمس طائرات شحن من طراز «بوينغ 777F» أعلن عنها في السنة المالية «2022/ 2023».