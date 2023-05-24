"الطيران المدني" تعقد جولة مباحثات في بنغلاديش لتعزيز العلاقات

عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً في الهيئة العامة للطيران المدني جولة من مباحثات النقل الجوي مع جمهورية بنغلاديش الشعبية في مقر هيئة الطيران المدني البنغلاديشي في العاصمة دكا، وذلك بهدف تعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية بين البلدين.

ترأس وفد الدولة مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي بمشاركة ممثلين عن هيئات دوائر الطيران المدني المحلية وشركات الطيران الوطنية.

وأكد الجانب البنغلاديشي على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، فيما أسفرت جولة المباحثات عن توقيع محضر اجتماع يمنح حقوق إضافية للناقلات الوطنية مما سينعكس إيجاباً على زيادة حركة النقل الجوي بين مطارات الدولة ومطارات جمهورية بنغلاديش، ويعزز الروابط الأخوية الوطيدة بين البلدين.

وأكد سيف محمد السويدي أهمية توطيد علاقات النقل الجوي التاريخية مع جمهورية بنغلاديش الشعبية عبر تعزيز الحركة الجوية مما سيسهم في توسيع الروابط التجارية والسياحية في كلا البلدين، وأبدى تقديره الكبير لتنظيم هذه الجولة الناجحة من المباحثات والتي عكست دفء العلاقات الأخوية بين البلدين، مما سيكون لها الأثر الكبير على تعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية ودعم عمليات الناقلات الوطنية المشغلة على خط الإمارات – بنغلاديش.

وفي نهاية جولة المباحثات، وقع سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني و مافيدور رحمان مدير عام هيئة الطيران المدني البنغلاديشي .. محضر اجتماع يمنح حقوقا إضافية للناقلات الوطنية.