"طيران الإمارات" تمنح إقامة فندقية مجانية للمسافرين إلى دبي على جميع درجات السفر

كشفت "شركة طيران الإمارات" أنها ستوفر إقامة فندقية مجانية للمتعاملين معها الذين يسافرون إلى دبي وعبرها، على مختلف درجات السفر بما في ذلك السياحية.

وقالت الناقلة على موقعها الشبكي إنها ستمنح إقامة مجانية لمدة ليلتين للمسافرين على الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، فضلاً عن إقامة لمدة ليلة واحدة مجاناً للمسافرين على الدرجة السياحية.

وأوضحت الناقلة أن العرض يسري خلال الفترة بين 26 مايو 2023 و31 أغسطس 2023.

وبينت أنه بمجرد حجز الرحلة يمكن للمتعامل إرسال بريد إلكتروني يتضمن مرجع الحجز وتاريخ الوصول وأسماء الركاب ورقم الهاتف وعنوان البريد الالكتروني لتأكيد حجز الفندق.