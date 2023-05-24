«سي إن إن»: جزيرة «جميرا باي» في دبي ستتفوق «بيفرلي هيلز» الأمريكية

أفادت شبكة «سي إن إن» أن جزيرة «جميرا باي» الاصطناعية في طريقها للتفوق على كل من «بيفرلي هيلز» و«لوس أنجلوس» الأمريكيتين المعروفتين بفخامتهما.

وذكرت الشبكة الأمريكية في تقرير، أن العقارات المُشيّدة بالجزيرة مخصصة لنخبة أثرياء العالم.

وأوضح أن الجزيرة تشهد حالياً تشييد أنماط من العقارات الاستثنائية غير المسبوقة.

ورصد التقرير، ما حدث الشهر الماضي في جزيرة «جميرا باي» حيث بيعت قطعة أرض تبلغ مساحتها 24500 قدم مربعة برقم قياسي بلغ 34 مليون دولار (125 مليون درهم)، أي أكثر من 5000 درهم للقدم المربعة الواحدة. وهو ما يُعدّ مكسباً ضخماً بنسبة 242% عن سعر الشراء الأصلي البالغ 36.5 مليون درهم (نحو 10 ملايين دولار) عام 2021.

وأفاد التقرير، أن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك شراؤها مقابل 34 مليون دولار في أجزاء مختلفة من العالم. سيشتري لك هذا المبلغ القلاع الشاهقة، أو القصور الضخمة المترامية الأطراف على شاطئ البحر، أو سلسلة من العقارات الفاخرة التي تمتد لأميال. ويمكن أن يشتري لك أيضاً أساطيل من سيارات «لامبورغيني» أو «رولز رويس فانتومز» الفارهة، أو حتى طائرتك الخاصة. لكن تخيل أن تدفع هذا المبلغ الكبير لقاء قطعة أرض فارغة.. نعم هذا ما حدث بالفعل في دبي.

وأفاد التقرير: «لم تكن الأرض مجرد كومة رمل، بل هي قطعة من أصل مجموعة أراضٍ معروضة في جزيرة جميرا باي الفاخرة في دبي، وسعرها المرتفع ما هو إلا انعكاس صارخ لمرونة سوق العقارات في الإمارة مقابل الاتجاهات الهبوطية في الاقتصادات العالمية. وكما يقول أصحاب العقارات.. إنها بالضبط ما يرغب الأثرياء بأن ينفقوا أموالهم عليه».

وقال الشريك ورئيس قسم العقارات الفاخرة في «نايت فرانك» العقارية أندرو كامينغز، في تصريحات لشبكة «سي إن إن» التي تولت عملية البيع: «جميرا باي هي المكان الأكثر تميزاً في سوق العقارات. إنها لأصحاب الثروات الفائقة الذين يسألون أنفسهم، ما هو أفضل ما يمكنني الحصول عليه؟ والجزيرة تمثل الأفضل في فئتها من حيث الموقع والعقارات في دبي».

وأشادت «سي إن إن» بجزيرة «جميرا باي» الاصطناعية التي تبلغ مساحتها 6.3 مليون قدم مربعة على شكل فرس البحر، والتي تعد موطناً لفندق خمس نجوم تم تطويره بالتعاون مع العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة «بولغاري»، وتوّج كأفضل فندق فخم جديد في العالم. بالإضافة إلى مشروع «بولغاري لايتهاوس» السكني المميز. فضلاً عن وجود الكثير من الشواطئ الرملية، ومرسى لعشرات اليخوت، والمطاعم الراقية وصالة رياضية ومركز سبا.