«ديوا» تحصل على أقل سعر للمتر المكعب من المياه المحلّاة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن تلقيها عرضين من كل من شركة «أكوا باور»، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، حيث قدمت «أكوا باور» أقل سعر بلغ 0.389 دولار للمتر المكعب من المياه المحلّاة في مشروع تحلية المياه بـ«نظام المنتج المستقل» في «مجمع حصيان»، بقدرة إنتاجية 120 مليون غالون من المياه المحلّاة يومياً باستخدام «تقنية التناضح العكسي»، وقدمت سعراً بلغ 0.365 دولار للمتر المكعب مع توسعة المشروع ليصل إلى 180 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، لافتة إلى أن هذا المشروع هو أول مشروع من نوعه للهيئة وفق نموذج المنتج المستقل للمياه.

وأوضحت الهيئة أنها اعتمدت مشروع محطة تحلية المياه في حصيان بنظام المنتج المستقل للمياه، بعد النجاح الكبير الذي حققته في استخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة في مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويتضمن المشروع الذي تنفذه الهيئة في منطقة حصيان على ساحل الخليج العربي على بعد نحو 55 كيلومتراً جنوب غرب خور دبي، مرحلتين تبلغ سعة كل منهما 60 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً.

وسيتم تشغيل المشروع على مراحل، إذ سيتم تشغيل 60 مليون غالون في أكتوبر 2025، والانتهاء من المشروع بسعة 120 مليون غالون يومياً من المياه المحلاة في أبريل 2026، لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب في دبي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «يدعم المشروع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، ويأتي ضمن جهودنا لتنفيذ (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي) لتوفیر 100% من الطاقة النظیفة بحلول عام 2050».

وأضاف: «نبني حالياً محطات تحلية المياه باستخدام (نموذج التناضح العكسي) الذي يحتاج إلى طاقة أقل عند مقارنته بمحطات التحلية التي تعمل وفق (نظام التقطير متعدد المراحل)، ما يجعله خياراً أكثر استدامة لتحلية مياه البحر. ونهدف إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة بواسطة الطاقة النظيفة والحرارة المفقودة بحلول عام 2030».