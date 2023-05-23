"أبوظبي الإسلامي" أول مصرف في دولة الإمارات يطلق خاصية فتح حساب رقمي للشركات من خلال تقنية التعرف على الوجه

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن إطلاق خاصية فتح حساب رقمي عبر الهاتف المتحرّك للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يتيح لها فتح حساب Business Connect دون الحاجة إلى زيارة أيٍّ من فروع المصرف أو تقديم مستندات أو التوقيع على أيّ منها. وبذلك يصبح "أبوظبي الإسلامي" أول مصرف في دولة الامارات يتيح خاصية فتح حساب رقمي للشركات عن بعد من خلال استخدام تقنية التعرف على الوجه لتنفيذ عملية التحقق بشكل فوري وآمن لفتح الحسابات المصرفية الجديدة للشركات في أقل من 24 ساعة في دولة الإمارات.

وتشمل المرحلة الأولى فتح الحساب فقط للمالكين الفرديين الذين يحوزون رخصة شركة تجارية في دبي على أن يتم تطوير نفس البرنامج للشركات المتواجدة في أبوظبي بعد توقيع اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وسيتمكّن المتعاملين من فتح حسابات جارية للشركات بالدرهم الإماراتي بعد إتمام عمليّة التقدّم بالطلب رقميًا باستخدام تطبيق ADIB Direct Business. ويلغي عرض فتح الحساب الرقمي للمتعاملين الجدد الإجراءات والوثائق الورقية وتكرار إدخال البيانات، حيث يمكّن للمتعاملين اليوم من خلال التطبيق تعبئة نموذج "اعرف عميلك رقميًا" (KYC). ويعد هذا العرض دليلًا على جهود مصرف أبوظبي الإسلامي المتواصلة لتعزيز التجربة المصرفية الرقمية لمتعامليه وتقديم منتجات وخدمات رقمية مبتكرة.

ويتضمّن حلّ فتح الحساب الرقمي مجموعة مزايا تشمل التحقّق الرقمي والفوري من التراخيص التجارية والبيانات، والتحقّق من الهوية الإماراتية عبر التعرّف على الوجه، واستخدام تكنولوجيا التعرّف الضوئي على الحروف واتصال المجال القريب NFC للحصول على معلومات الهوية الإماراتية وجواز السفر، وكذلك التسجيل للحصول على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وتم تأسيس فريق عمل مخصص للتحقق من العناصر المتعلقة بالامتثال والتواصل مع المتعاملين لإكمال الإجراءات. وبعد الانتهاء من عملية التحقق، يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى المتقدمين لتأكيد تنشيط الحساب.

ويعكس إطلاق هذا الحلّ التزام مصرف أبوظبي الإسلامي الدائم بدعم الشركات المتوسطة و الصغيرة وتزويدها بحلول رقمية مبتكرة تسهّل الخدمات المصرفية مثل فتح حساب من منازلهم ومكاتبهم عبر تطبيق ADIB Direct Business. ومع تسارع التطوّر التكنولوجي، سنواصل تعديل خدماتنا وتطويرها لنبقى روادًا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة.

وبالإضافة إلى حلّ فتح الحساب الرقمي، قام مصرف أبوظبي الإسلامي أيضًا بطرح خدمة ADIB Direct للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المتحرّك والتي تعمل على أتمتة مجموعة من الخدمات للشركات، مما يحدّ من التكاليف بدرجة كبيرة ويوفّر الوقت. ويتم حاليًا توفير نحو 90% من الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت رقميًا من خلال خدمة القنوات الرقمية للمصرف.

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي خدمات فتح الحسابات المصرفية رقميًا للشركات، بعد إعلانه عن كونه أول مصرف في دولة الإمارات يعتمد تقنية التعرف على الوجه لفتح الحسابات المصرفية للعملاء الأفراد. وحتى تاريخه، يقوم 40% من المتعاملين بفتح حسابهم بطريقة رقمية.