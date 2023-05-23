منصور بن محمد يفتتح معرض الفنادق في دبي

سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، يفتتح معرض الفنادق في دبي 2023، الفعالية التجارية الأبرز بقطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة أكثر من 13 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم.

يستمر المعرض لثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، ويوفر منصة مميزة للمتخصصين في القطاع وأصحاب الفنادق والمطورين والموردين، لإقامة شراكات فاعلة واستعراض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة المصممة لتلبية المتطلبات المتنامية لقطاع الفنادق.

يحتضن المعرض سلسلة من الفعاليات والعروض التفاعلية، بما في ذلك معارض حية للمنتجات وجلسات حوارية وعروض تقديمية رئيسية لأكثر من 100 خبير في القطاع ضمن 4 فعاليات رئيسية، مع توقعات بتحقيق سوق الفنادق في منطقة الخليج العربي نمو سنوي مركب بنسبة 6.6% حتى عام 2026.