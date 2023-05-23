«ديوا»: 1000 محطة شاحن أخضر حتى نهاية 2025

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد محمد الطاير، وفداً رفيع المستوى من منظمة مدن العالم الذكية والمستدامة، ضم أمين عام المنظمة، جونغ سوك بارك، ومديرة إدارة البرامج، إيونبيول إيلينا تشو، لمناقشة التعاون في مجال الاستدامة الحضرية، واستخدام التقنيات الذكية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في وقت كشفت فيه الهيئة أنها انتهت من تركيب أكثر من 370 محطة شاحن أخضر في إمارة دبي، وتهدف الوصول إلى 1000 محطة بنهاية عام 2025.

وناقش الاجتماع الذي حضره النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، المهندس وليد بن سلمان، آفاق التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الهيئة والمنظمة التي تتخذ من سيؤول في كوريا الجنوبية، مقراً لها، وتضم 215 عضواً من الحكومات المحلية والمؤسسات والشركات في مختلف أنحاء العالم.

وقال الطاير إن هيئة كهرباء ومياه دبي تدعم مبادرة «دبي الذكية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتهدف لأن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، من خلال العديد من المشروعات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة والشبكة الذكية، والبحوث والتطوير، في إطار رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة وملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.