منصور بن زايد: الإمارات حققت إنجازات استثنائية على صعيد العمل التنموي العالمي

بلغ إجمالي تمويلات واستثمارات صندوق أبوظبي للتنمية بنهاية العام الماضي، 189 مليار درهم، توزعت على 104 دول، بينما قدم الصندوق خلال عام 2022 خمسة قروض، بقيمة إجمالية بلغت 2.56 مليار درهم، استفادت منها خمس دول هي البحرين والأردن والأرجنتين ونيجيريا وأوزبكستان.

وأشار التقرير السنوي للصندوق الصادر أمس، إلى أن المشروعات الممولة ركزت على دعم قطاعات البنية التحتية للدول الشريكة، وتحفيز التنمية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، في كلمة له بمقدمة التقرير، إن «دولة الإمارات حققت إنجازات استثنائية على صعيد العمل التنموي العالمي، مستندة في ذلك إلى مبادئ راسخة، تبنتها قيادتنا الرشيدة منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي وضع الركائز الأساسية لسياسة المساعدات الإنمائية لدولة الإمارات، الهادفة إلى مساندة المجتمع الدولي والنهوض باقتصاداته، والعمل على تحقيق أهدافـه وأجندته التنموية»، مضيفاً سموه: «على ذات النهج سائرون تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيـس الدولة».

وتابع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «علـى مدى خمسة عقود من الجهود الدؤوبة والعمل المتواصل، تمكّن الصندوق من تحقيق إنجازات نوعية مشهودة، أسهمت في ريادة دولة الإمارات وترسيخ مكانتها كنموذج عالمي رائد في مجال العمل الإنمائي».

وقال: «نعتز بتلك النجاحات التي انعكست آثارها على نهضة مجتمعات الدول النامية، وتطوير قطاعاتها الاقتصادية، وتحسين جودة حياتهم المعيشية».