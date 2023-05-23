«دي بي ورلد» تنجز توسعة ميناء «فانكوفر»

احتفلت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) وسلطة «ميناء فانكوفر فريزر» الكندي بحدثين تاريخيين، هما إنجاز مشروع توسعة «سنتيرم» في «دي بي ورلد فانكوفر» بكلفة بلغت 954 مليون درهم، والذكرى المئوية لبدء عمليات المحطة البحرية في الميناء الكندي.

ونظراً لموقعه كبوابة كندا إلى أكثر من 170 اقتصاداً تجارياً حول العالم، يستحوذ «ميناء فانكوفر» على واحد من كل ثلاثة دولارات كندية من تجارة البلاد من البضائع خارج أميركا الشمالية، ما يسمح بتجارة سلع بقيمة 305 مليارات دولار كندي تقريباً، كما تدعم أنشطة الميناء 115 ألفاً و300 وظيفة، ورواتب تبلغ قيمتها الإجمالية سبعة مليارات دولار كندي، ونحو 11.9 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي الكندي.