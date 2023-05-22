"دي بي ورلد" تطلق خدمة الشحن المباشر بين الإمارات والعراق

دشنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، اليوم، أول خدمة للشحن المباشر بين دولة الإمارات والعراق لتسهيل تدفق البضائع بين البلدين وجعله أسرع وأكثر أماناً وكفاءةً.

وتطلق هذه الخدمة ما يعرف في القطاع بـ "العربات المقطورة غير المصحوبة"، وهي عربات مقطورة يمكن نقلها عن طريق البحر دون أن يسافر السائق وجرار المقطورة معها، حيث يتم ترك العربة المقطورة على رصيف الميناء من قبل السائق، ومن ثَمَّ يتم سحبها داخل السفينة وإخراجها منها بمفردها.

وتُعد هذه الخدمة الأولى من نوعها في دولة الإمارات وتقدمها شركة "بي آند أو للملاحة" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "دي بي ورلد".

وتستغرق هذه الخدمة حوالي 36 ساعة لنقل العربات المقطورة بين ميناء جبل علي في دولة الإمارات وميناء أم قصر في جنوب العراق، وتوفر طريقاً جديداً بين البلدين للعربات المقطورة التي تسير عبر الطرق البرية، مما يخفف من التحديات التي يواجهها المتعاملون الذين يستخدمون النقل البري عبر الحدود؛ وقد تستغرق الرحلة البرية ما يصل إلى 14 يوماً.

ويتم تحميل العربات المقطورة غير المصحوبة على سفن البضائع المدحرجة، بدون السائق وجرار المقطورة في الميناء؛ وبمجرد وصول العربة المقطورة إلى ميناء أم قصر، يمكن لشاحنة عراقية قيادتها إلى وجهتها النهائية في أي مكان في البلاد؛ وبمجرد التسليم يتم إرجاع المقطورة الفارغة إلى ميناء أم قصر وشحنها إلى جبل علي.

وكان ينبغي نقل البضائع المشحونة عن طريق البر من دولة الإمارات إلى العراق من الشاحنة الأصلية إلى مركبة مرخصة محلياً، وهي عملية تستغرق وقتاً طويلاً، كما أنها يمكن أن تُعرّض البضائع للضرر والتلوث وأن تهدد السلامة.

وتتيح خدمة نقل العربات المقطورة غير المصحوبة التي تقدمها "دي بي ورلد" لأصحاب البضائع وشركات الخدمات اللوجستية تحميل عربة مقطورة بلوحات إماراتية في مستودعاتهم المحلية، وشحنها بأمان إلى العراق واستعادة نفس العربات المقطورة، دون أن تتعرض الشحنات لأي تغيير على طول الطريق.

وتعد هذه الخدمة مفيدة بشكل خاص في نقل البضائع المحمولة على منصات نقالة أو بضائع المشروعات الكبيرة أو الثقيلة أو قطع المعدات المعقدة، نظراً لزيادة سعة الحمولة الصافية للعربات المقطورات التي تسير على الطرق.

وتوفر سفن شحن البضائع المدحرجة والمصممة لتخدم تلك الأغراض، مزيداً من المرونة للمتعاملين في تخطيط وتسيير حركة الشحنات كبيرة الحجم على العربات المقطورة ذات القواعد المنخفضة والعربات المقطورة ذات المحاور الثقيلة؛ ويؤدي ذلك إلى توفير كبير في التكلفة مقابل عمليات البضائع السائبة التقليدية، حيث أن البضائع المحمّلة على عربة مقطورة يمكن تسليمها مباشرة في الموقع في العراق.