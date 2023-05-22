أسواق الأسهم المحلية تربح أكثر 17 مليار درهم

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم الاثنين، حيث ربح رأسمالها السوقي ما يناهز 17.071 مليار درهم وسط توالي الطروحات الأولية الجديدة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.336 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.319تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.715 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و621.281 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وارتفع سوق دبي المالي للصعود في نهاية التعاملات بنسبة 0.02% بواقع 4.77 تقطة ليصل إلى مستوى 3549.3 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 412.93 مليون درهم.

وجاء الارتفاع مع صعود سهم "الخليج للملاحة" بنسبة 9.5% وذلك بعد بدأ التداول على أسهمها بالسعر المعدل، وذلك بعد تفعيل قرار تخفيض رأس مال الشركة.

كما ارتفع سهم "أمان"، بنسبة 7.76% عند 0.819 درهم، وارتفع سهم "شعاع كابيتال" بنسبة 7.14% عند 0.405 درهم. وزاد سهم "إمباور" بنسبة 2.31% عند 1.77 درهم. فيما انخفض سهم "أملاك للتطوير" بنسبة 2.8% عند 0.783 درهم، ونزل سهم مجموعة تيكوم 1.22% بالغا 2.42 درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.5% عند مستوى 9527 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم تزامنًا مع ارتفاع سهم ملتيبلاي بنسبة 5.5% عند سعر 3.28 درهم، وارتفع سهم منازل بنسبة 2.4%.

وارتفع سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 3.4%، وارتفع سهم ألفا ظبي القابضة بنسبة 5.4%. وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم إشراق الذي ارتفع بـ 9.7% عند سعر 0.598 درهم وبتداولات قاربت 106 ملايين سهم.