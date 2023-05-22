غداً .. انطلاق معرض الفنادق في دبي

ينطلق غداً معرض الفنادق في دبي، الفعالية التجارية الأبرز بقطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويستمر حتي 25 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بهدف استعراض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة المصممة لتلبية المتطلبات المتنامية لقطاع الفنادق العصرية.

ويوفر المعرض منصة مميزة للمتخصصين في القطاع وأصحاب الفنادق والمطورين والموردين، لإقامة شراكات فاعلة والاطلاع على الأفكار والرؤى في قطاع الضيافة الذي يشهد نمواً لافتاً على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة أكثر من 13 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم.

ويحتضن المعرض سلسلة من الفعاليات والعروض التفاعلية، بما في ذلك معارض حية للمنتجات وجلسات حوارية وعروض تقديمية رئيسية لأكثر من 100 خبير في القطاع ضمن أربع فعاليات رئيسية، وهي منتدى قيادة الضيافة وقمة الجهات الفاعلة في مجال المأكولات والمشروبات ومؤتمر هايتك دبي والمؤتمر السنوي لمهندسي الضيافة في منطقة الشرق الأوسط، وملتقى أخصائي التدبير المنزلي في دولة الإمارات.

وتطرح هذه الجلسات أبرز المواضيع المتعلقة بالقطاع، بما يشمل جهود الاستدامة والتحول الرقمي وتحسين العوائد وتعزيز تجربة الضيوف، مما يزود الحضور بأفكار وإجراءات مميزة للحفاظ على مكانتهم الرائدة في القطاع.

وقالت إيلين أوكونيل، نائبة رئيس التصميم والضيافة في دي إم جي إيفنتس، إن معرض الفنادق يهدف إلى تعزيز أداء سوق الفنادق في دول الخليج العربي، حيث يجمع الجهات المعنية الرئيسية ويرفع مستويات التعاون فيما بينها للارتقاء بالنمو والابتكار، وتقدم فعالية هذا العام فرصة استثنائية للمتخصصين في القطاع لاستكشاف إمكانيات وفرص جديدة وإقامة علاقات تعاون مثمرة واكتساب مزايا تنافسية.

ويركز مؤتمر هايتك دبي، أكبر مؤتمر متخصص بالتحول التكنولوجي لمساحات قطاع الضيافة في العالم، على أثر الروبوتات والأتمتة وحلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة في رسم ملامح مستقبل القطاع.

ويستضيف المؤتمر مسابقة رواد الأعمال x20 للمتخصصين في مجال الخدمات المالية والتكنولوجية في قطاع الضيافة، مما يتيح منصة للشركات الناشئة التي توفر حلولاً تقنية مبتكرة لاستعراض منتجاتها أمام لجنة من خبراء القطاع والمستثمرين، حيث يتنافس المشاركون للفوز بجائزة مالية قدرها 2,500 دولار.

ويقام معرض الترفيه، المعرض الشامل لقطاع اللياقة البدنية والسبا والنوادي الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع معرض الفنادق، ويجمع المالكين والمشغلين مع موزعي وموردي التجهيزات، كما يضم مساحات مخصصة للرياضة واللياقة البدنية والسبا والعافية والاستجمام والمغامرة.