«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنطلق في دبي عطلة نهاية الأسبوع

دعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والمسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، عشاق التسوق لخوض تجربة مميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك مع انطلاق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها «دبي للمهرجانات والتجزئة» خلال الفترة من 26 حتى 28 مايو الجاري.

وأفادت المؤسسة بأن مراكز التسوق والمتاجر المشاركة ستقدم تخفيضات تصل إلى 90% على المنتجات من العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة في مراكز التسوق في المدينة.



علامات عالمية

وأوضحت أن «3 أيام من التخفيضات الكبرى» ستشمل منتجات الموضة والأزياء والجمال، والأثاث، والإلكترونيات، وغيرها من المنتجات التي تقدمها أكبر العلامات التجارية مثل: «كيكو ميلانو»، «سيفورا»، «باث أند بادي ووركس»، و«1915 من أحمد صديقي»، «ريفولي»، «هومز آر آس»، «إيكيا»، «جاشنمال»، «ماركس آند سبنسر»، «لاكوست»، «بيتر لايف»، «شرف دي جي»، «ألدو»، «الجابر للنظارات»، وغيرها من العلامات التجارية.



المراكز المشاركة

وتتضمن مراكز التسوق والوجهات المشاركة في هذه الفعالية: «مول الإمارات»، «سيتي سنتر مردف»، «سيتي سنتر ديرة»، «سيتي سنتر معيصم»، «سيتي سنتر الشندغة»، «دبي فستيفال سيتي مول»، «دبي فستيفال بلازا»، «نخيل مول»، «ابن بطوطة مول»، «سيركل مول»، «ميركاتو مول»، «تاون سنتر»، «ذا بييتش» مقابل «جميرا بيتش ريزيدنس»، «بلوواترز»، «سيتي ووك»، «ذا آوتلت فيليدج»، والعديد من مراكز التسوق الأخرى.



جوائز مميزة

وفضلاً عن الحصول على تخفيضات كبرى، هناك فرصة لربح جوائز مميزة، حيث يمكن لأعضاء برنامج «شير» (SHARE) من «مجموعة ماجد الفطيم» المشاركة في «مليونير شير خلال التخفيضات الكبرى» (SHARE Super Sale Millionaire) للفوز بمليون نقطة «شير» من خلال إنفاق 300 درهم أو أكثر في عملية شراء واحدة أو عمليات شراء متعددة، ومن ثم مسح الإيصالات إلكترونياً عبر تطبيق «SHARE» للدخول تلقائياً في السحب، في ما سيتم الإعلان عن اسم الفائز في الخامس من يونيو 2023.

وبحسب مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فإنه يمكن الفوز بنقاط إضافية عبر برنامج «Tickit» من خلال إنفاق 200 درهم أو أكثر في أحد منافذ البيع بالتجزئة المشاركة في البرنامج، للدخول في السحب على الجائزة الكبرى، إذ يحصل فائز واحد على 50 ألف نقطة «تيكيت» بقيمة 50 ألف درهم، لافتة إلى أنه يمكن الاطلاع أكثر على البرنامج عبر زيارة الموقع الإلكتروني: «Gettickit.com» أو صفحة «Tickit» على «فيس بوك».