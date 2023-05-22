منصور بن زايد: «مبادلة» تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، إن «عام 2022 شهد مرور عقدين من الزمن على تأسيس شركة مبادلة ضمن جهود حكومة أبوظبي لتعزيز مسيرة التقدم ووضع أسس متينة لاقتصاد وطني مبني على المعرفة والابتكار وتوفير أفضل الفرص للأجيال القادمة.. ومنذ ذلك الحين ظلت مبادلة تعمل وفق تلك الرؤية وحققت نجاحاً كبيراً في دعم الأجندة الوطنية والمساهمة في ترسيخ مكانة الدولة على المستوى العالمي».

وأضاف سموه، في كلمة بمناسبة صدور التقرير السنوي 2022 لشركة مبادلة للاستثمار، أن «(مبادلة) استطاعت من خلال نهجها القائم على الشراكة والمرونة والاستثمار على المدى البعيد، أن توفر لأبناء وبنات الدولة، العديد من الفرص التي لم تكن متاحة من قبل». وأكد سموه، أن «جهود التنويع الاقتصادي التي تبنتها مبادلة أسهمت في وضع أساس اقتصاد وطني راسخ استقطب أفضل الكفاءات والكوادر البشرية من أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم». وأوضح سموه أن «تأثير (مبادلة) لم يقتصر على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق عوائد مالية، بل امتد ليشمل تطوير بنية تحتية عالمية لمنظومة متكاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم وقاعدة اقتصادية متنوعة ذات تطلعات مستقبلية إضافة إلى قيادة جهود الاستثمار في قطاعات تسهم في بناء مستقبل مستدام».

وقال سموه، إن «(مبادلة) ستواصل دورها الرائد باعتبارها واحدة من أبرز شركات الاستثمار المسؤول في العالم، على صعيد البرامج والمشاريع الوطنية الطموحة لدولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة». وأضاف سموه: «سنواصل دورنا في تعزيز دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة، من خلال المساهمة في الجهود الرامية لمواجهة أبرز التحديات العالمية في مجالات الرعاية الصحية والتغير المناخي ومصادر الطاقة المستقبلية».

وأكد سموه، أن «هذه الأولويات الوطنية وغيرها تنسجم مع نهج مبادلة واستراتيجية عملها». وقال سموه:«سيتواصل دورنا في المساهمة في توفير الفرص التي تتيح لدولة الإمارات تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، وللأجيال القادمة المنافسة بقوة في عالم سيكون مختلف كثيراً عن عالمنا اليوم.. وقد كان هذا على الدوام محور اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الرئيس المؤسس لمبادلة منذ قيام الشركة قبل أكثر من 20 عاماً وسنواصل العمل وفق هذه الرؤية في المرحلة القادمة من مسيرتنا».

منصور بن زايد:

• «(مبادلة) استطاعت أن توفر لأبناء وبنات الدولة، العديد من الفرص التي لم تكن متاحة من قبل».

• «نهج مبادلة قائم على الشراكة والمرونة والاستثمار على المدى البعيد بما يسهم في بناء مستقبل مستدام».