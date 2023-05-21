غرفة الشارقة والتسجيل العقاري تعلنان انطلاق "إيكرس 2023" بـ25 مايو

كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة في لجنة القطاع العقاري ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة خلال إحاطة إعلامية، عن تفاصيل النسخة الجديدة من معرض الشارقة العقاري- "إيكرس" 2023، الذي تقام فعالياته تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم إمارة الشارقة، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 مايو الجاري في مركز اكسبو الشارقة.

ويمثل معرض الشارقة العقاري- "إيكرس" منصة متميزة لشركات التطوير العقاري للتسويق لمشاريعهم، وفرصة للإلتقاء بشرائح مختلفة من المهتمين والمستثمرين لإستكشاف الفرص الإستثمارية في هذه المشاريع العقارية، وذلك مع الإنتعاش الذي يشهده القطاع العقاري، وما تقدمه حكومة دولة الإمارات من مبادرات ومحفزات إقتصادية تستهدف المقيمين، والراغبين بالإقامة والعمل والإستثمار في الدولة بإعتبارها وجهة عالمية مفضلة وآمنة ومستقرة.

ويحرص المعرض على مواكبة آخر التطورات والمستجدات في عالم العقارات عالمياً، وعلى تحقيق التنوع في المشاركة لزيادة التنافسية بين الشركات المشاركة مما يساهم في إحداث نشاط بالسوق العقاري واستقطاب اهتمام شريحة أكبر من المستثمرين والمطورين، كما يشهد المعرض هذا العام تنوعا من حيث أساليب العرض المبتكرة ونوعية المشاركات ليجد الزائر فيه كل ما يبحث عنه.



ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكبر عدد من العارضين منذ انطلاقه، من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشارك في فعالياته أهم شركات التطوير والاستثمار العقاري في المنطقة، إلى جانب أهم أصحاب المشاريع والمستثمرين في قطاع العقارات، بالإضافة إلى الوسطاء العقاريين والبنوك والمؤسسات المالية، وشركات إدارة العقارات والمشاريع الذين يجتمعون تحت مظلة واحدة، لعرض وتسويق مشاريعهم وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال، إضافة إلى توفير الخيارات والفرص العقارية المتنوعة للمستثمرين والراغبين بشراء وتملك العقارات من فرص استثمارية وعروض تنافسية حصرية للمستثمرين والراغبين بشراء وتملك العقارات، وومنها نظام التقسيط الشهري المباشر للمطور، ونظام الدفع بعد الاستلام، وخطط سداد وتمويل طويلة الأمد من المطورين مباشرة.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة محمد أحمد أمين العوضي، خلال الإحاطة الإعلامية: "يشهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة تطورا ونموا ملحوظا، ويواصل مسيرة ازدهاره برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يمثل هذا القطاع الحيوي بالنسبة لإمارة الشارقة الداعم الأهم والأكبر للقوة الاقتصادية للإمارة، ويعد محفزا لتدفق المستثمرين إليها، فضلا عن زيادة جاذبيتها الاستثمارية بفضل التسهيلات الحكومية في هذا الشأن ولعل من أهمها القانون رقم (2) لسنة 2022م الخاص بالتملك العقاري، الذي مثل دفعة قوية وخطوة مهمة لدعم القطاع العقاري ومده بالمزيد من عوامل النمو المستدام".

وأكد العوضي أن "النسخة الجديدة من المعرض تأتي هذا العام لتتوافق مع هذا الواقع المزدهر لقطاع العقارات بالشارقة، وتتلاءم في الوقت نفسه مع تزايد إقبال رجال الأعمال والباحثين عن الاستثمار في الإمارة، من خلال ما يقدمه من عروض حصرية لزواره، وذلك انطلاقا من حرص غرفة الشارقة على الترويج للمشاريع العقارية ومجالات الاستثمار المتاحة في الإمارة، ودعم القطاع العقاري والعاملين فيه وتعزيز أهميته في ضوء هذه الطفرة العقارية والنهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة".

وأضاف العوضي إلى أن "غرفة الشارقة تتطلع بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، إلى تقديم نسخة متميزة من هذا الحدث لتعزيز مكانة "ايكرس" كمنصة تفاعلية بارزة، تجمع تحت سقف واحد خيارات استثمارية واسعة وتوفر فرصا مجزية لبناء الشراكات وإبرام العقود وشراء العقارات، وحزمة من الحلول الفعالة لمواجهة تحديات البناء والتشييد، وكذلك الاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال مواد البناء والديكور والتشطيبات الداخلية والأثاث، والتعرف على أفضل المنتجات والعروض وبرامج التمويل، وغيرها من مستلزمات العقارات العصرية والحديثة التي تراعي أعلى معايير الاستدامة والأنظمة الخضراء وترشيد الطاقة".

من جهته أكد مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، خلال كلمته في الإحاطة الإعلامية على "حرص الدائرة على تقديم نسخة مميزة ومبتكرة من معرض الشارقة العقاري- «إيكرس» هذا العام. وأشاد الشامسي "بنجاح المعرض في استقطاب أهم الشركات العاملة في مجال العقارات والاستثمار والبناء والتطوير العقاري، بما يعزز مكانة المعرض كمنصة عقارية تجمع صناع القرار والمؤسسات الرائدة وأهم المستثمرين في قطاع العقارات في المنطقة والعالم، وبالإضافة إلى استضافة نخبة من الخبراء والمختصين لاستعراض ملامح السوق العقاري في الإمارة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الكثيرة والمتنوعة التي توفرها الإمارة الباسمة في هذا القطاع الحيوي".

وأشار الشامسي إلى أن "المعرض يجسد حرص دائرة التسجيل العقاري على تشجيع المطورين والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بالاستثمار في القطاع العقاري بالإمارة، وتقديم الدعم لهم وتوفير كافة التسهيلات والحوافز اللازمة لازدهار القطاع، فضلا عن إتاحة الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين وتوفير الفرصة لهم للالتقاء والتفاعل وتبادل الخبرات، وإبرام الشراكات وعقد الصفقات الرابحة".

وأشاد الشامسي بما "تتمتع به إمارة الشارقة من بيئة جاذبة للاستثمار وموقع استراتيجي مميز، وبنية تحتية متقدمة، بالإضافة للخدمات اللوجستية المتطورة، والحوافز والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها للمستثمرين، وتنوع الخيارات والفرص الاستثمارية مما يساهم في توسيع مجتمع الأعمال ويجعل الإمارة في مقدمة الوجهات المفضلة للاستثمار في المنطقة".