كهرباء دبي تشارك في «برنامج قادة التغيير»

في إطار جهودها لتشجيع موظفيها على العمل التطوعي وتعزيز المهارات الشخصية والمهنية، تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي للعام الثاني على التوالي في «برنامج قادة التغيير» التابع لجمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة. ويشهد البرنامج هذا العام انخراط 100 من موظفي وموظفات الهيئة من مختلف القطاعات. ويتضمن البرنامج جلسات تدريبية وزيارات ميدانية وأنشطة تفاعلية في مختلف أرجاء دولة الإمارات، لرفع مستوى وعي المشاركين وصقل خبراتهم وتجاربهم في مجالات عديدة، منها العمل المناخي والمحافظة على البيئة وخفض البصمة الكربونية والتميز في بيئة العمل.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، التزام الهيئة بدعم المبادرات والفعاليات الوطنية الهادفة إلى تعزيز ثقافة التطوع المتأصلة في المجتمع الإماراتي النبيل، ورد الجميل للمجتمع، إلى جانب رفع مستوى الوعي البيئي بين الأوساط الاجتماعية والمؤسسية، وتشجيع الممارسات الرامية إلى حماية البيئة والحياة الفطرية.

وأثنى الطاير على إقبال موظفي الهيئة المتزايد على المشاركة في البرامج والأنشطة المجتمعية التطوعية، وحرصهم على دعم مساعي الهيئة لتعزيز نسبة سعادة المجتمع عن الهيئة، وتقديم نماذج مشرّفة عن العمل الوطني في جميع الميادين.