«شروق» تطرح 3 من مشروعاتها العقارية في «إيكرس»

تشارك هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في فعاليات معرض الشارقة العقاري (إيكرس)، الذي يُقام خلال الفترة من 25 إلى 28 مايو بـ«مركز إكسبو الشارقة».

وستكشف «شروق» للزوار عن أحدث المستجدات والفرص الاستثمارية التي ضمن ثلاثة من مشروعاتها وهي «مشروع خورفكان السكني» و«مدينة الشارقة المستدامة» و«جزيرة مريم». وتعرض «شروق» لزوار «إيكرس» مستجدات «مشروع خورفكان»، المشروع الاستثماري العقاري على شاطئ خورفكان.

كما تعرض مستجدات «مدينة الشارقة المستدامة»، الذي تم تطويره بالتعاون بين «شروق» وشركة «دايموند ديفلوبرز».

وتعد «جزيرة مريم» من أكبر وأبرز المشروعات متعددة الاستخدامات في الشارقة.