الإمارات الثانية عالمياً في ثقة العملاء بالبنوك

أكد اتحاد مصارف الإمارات، ارتفاع مستوى ثقة العملاء بالقطاع المصرفي المحلي، مشيراً إلى أن الإمارات احتلت المركز الثاني عالمياً من حيث الثقة بالبنوك بمعدل 84% في عام 2022 وفقاً للمؤشر السنوي الذي يجريه الاتحاد سنوياً.

وكشف المدير العام لاتحاد المصارف، جمال صالح، خلال قمة «ميا فاينانس» للتكنولوجيا المصرفية، التي استضافتها دبي أخيراً، عن زيادة معدل استخدام بعض قنوات الخدمات الرقمية للبنوك المحلية إلى 100%، مشيراً إلى أن ذلك يعكس التطور الكبير الذي تشهده الدولة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة وثقة العملاء بمستويات الأمان لتلك الخدمات.

وقال صالح، إن الإمارات تواصل تعزيز صدارتها في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، الأمر الذي رسخه اعتماد المصرف المركزي استراتیجیة التحول الرقمي خلال العام الماضي لضمان توفير بنیة تحتیة آمنة وفعالة للمدفوعات الرقمیة وتوظيف التكنولوجيا في الخدمات المصرفية، ودعم صياغة مستقبل التكنولوجيا المالية في الدولة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي والبيانات، وتطوير البنية التحتية لحلول الحوسبة السحابية الآمنة للقطاع.

وأضاف أن اتحاد مصارف الإمارات، يعمل في ظل توجيه من المصرف المركزي، على دعم وتسريع وتطوير التحول الرقمي في المصارف الأعضاء في الاتحاد، مع الحرص على توفير أقصى درجات الأمن الإلكتروني والخصوصية، وتأهيل رأس المال البشري وتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب توظيف التكنولوجيات المتطورة من أجل تحسين إدارة المخاطر وإدارة التكاليف وتعزيز الفاعلية لتطوير حلول تقنية للأعمال ومكافحة الاحتيال.