106 مليارات درهم عائدات «مبادلة للاستثمار» في 2022

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، أمس، عن النتائج المالية للمجموعة لعام 2022، محققة عائدات بقيمة 106 مليارات درهم، فيما حافظت في نهاية العام الماضي على أصول تفوق قيمتها تريليون درهم.

وأفادت «مبادلة» في بيان أمس، بأنها استثمرت 107 مليارات درهم في قطاعات أعمال تشكّل ملامح المستقبل، مثل علوم الحياة والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية، فضلاً عن الاستثمار في قطاعات توفر عوائد مالية مستقرة، مثل العقارات والبنية التحتية التقليدية، مشيرة إلى أنها سجلت معدل مديونية بنسبة 8.5%، بانخفاض عن عام 2021.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، خلدون خليفة المبارك، إنه «على الرغم من التحديات العالمية التي أثّرت بشكل كبير على الأسواق المالية وتوجهات المستثمرين، حققنا مستويات أداء تجاوزت المؤشرات العالمية، وحافظنا على نهجنا الاستراتيجي طويل الأمد للاستثمار في الأسواق وقطاعات الأعمال الرئيسة».

وأضاف: «حرصنا على توظيف مزيد من الاستثمارات في قطاع الاستثمارات البديلة الأخرى، بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان الخاص للتغلب على أي تقلبات في فئات الأصول التقليدية».

وأوضح أنه «تم تحقيق العائدات من بيع عدد من الأصول الناضجة بالقيمة المناسبة، بهدف توظيفها في استثمارات جديدة في قطاعات أعمال ومناطق جغرافية ذات إمكانات عالية، بما في ذلك آسيا التي نرى أنها تملك إمكانات استثمارية كبيرة في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية وتحوّل الطاقة».

107

مليارات درهم استثمارات الشركة في «قطاعات المستقبل» العام الماضي.