بيع أرض و"بنتهاوس" وفيلا في دبي بـ300 مليون درهم خلال أسبوع

شهد السوق العقاري في دبي أسبوعا جديدا من المبيعات القوية للوحدات السكنية (الشقق والفلل) مع استمرار حالة الزخم غير المسبوقة في القطاع بدعم من الطلب القوي، لاسيما على العقارات الفاخرة، خصوصا في المناطق الشهيرة بالإمارة.

وبحسب بيانات دائرة الاراضي والأملاك في دبي، بلغت التصرفات العقارية في دبي خلال الأسبوع الجاري أكثر من 9.1 مليارات درهم، موزعة بواقع 7.2 مليارات درهم مبيعات، و1.7 مليار درهم رهون إلى جانب هبات بقيمة 264.4 مليون درهم.

وسجل القطاع 2475 مبايعة سكنية بقيمة 7.2 مليارات درهم، منها 191 مبايعة لأراض بقيمة 1.14 مليار درهم و2284 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 6.03 مليارات درهم.

وجاءت أهم المبايعات من خلال ثلاثة مبايعات بقيمة إجمالية بلغت 301 ملايين درهم، الأولى قطعة أرض بقيمة 122 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2» كأهم المبايعات، والثانية بنتهاوس بقيمة 105 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، والثالثة بيع فيلا بقيمة 74 مليون درهم في منطقة جزر العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيليو العقارية»، زاهي قشوع، إن استمرار حركة البيع القوية في دبي يأتي تأكيداً لاستمرار جاذبية الإمارة أمام المستثمرين بعد أن نجحت في تعزيز مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.

وتوقع قشوع أن يكون موسم صيف عام 2023 استثنائياً أيضاً للقطاع العقاري في دبي، مقارنة بالمواسم السابقة من السنوات الماضية.

كما توقع أن يواصل القطاع تسجيل مبيعات عقارية قوية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، بدعم من استمرار الزخم داخل السوق، والحوافز القوية التي يقدمها اقتصاد دبي بما في ذلك التسهيلات والقوانين للمستثمرين العقاريين.