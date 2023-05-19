طيران الإمارات تقدم الإنترنت مجاناً لجميع ركاب "سكاي واردز"

أفادت شركة طيران الإمارات، بأنه أصبح بإمكان ركابها في جميع الدرجات الاستمتاع باتصال مجاني بمجرد انضمامهم إلى عضوية "سكاي واردز طيران الإمارات"، وذلك بفضل التحسينات التي أدخلتها الناقلة على النظام، ما نتج عنه ربط 30 ألف راكب إضافي في الدرجة السياحية على متن الطائرة بشبكة الإنترنت اللاسلكي "Wi-Fi" مجاناً كل أسبوع.

وتُعدّ "طيران الإمارات" رائدةً في تطوير شبكة "Wi-Fi" على متن الطائرة، حيث استثمرت حتى الآن أكثر من 300 مليون دولار في خدمات الاتصال في الأجواء.

وأكدت الناقلة في بيان، أنه سواء كان أعضاء "سكاي واردز طيران الإمارات" من الفئات الزرقاء أو الفضية أو الذهبية أو البلاتينية، الذين يسافرون في أي درجة (السياحية أو السياحية الممتازة أو درجتي الأولى والأعمال)، فإن بإمكانهم الاستمتاع بمراسلة مجانية عبر التطبيق.

وأوضحت أن ركاب الدرجة الأولى يحصلون على إنترنت مجاني غير محدود إذا كانوا أعضاء في "سكاي واردز"، ما يمكنهم من التسوق أو العمل عبر الإنترنت أثناء الرحلة، وكذلك أعضاء "سكاي واردز" الفضية والذهبية والبلاتينية الذين يسافرون في درجة الأعمال، كما يتمتع أعضاء الفئة البلاتينية في "سكاي واردز" بإمكانية استخدام الإنترنت مجاناً مهما كانت درجة سفرهم.

وقال نائب رئيس أول للتجزئة والترفيه الجوي والاتصال في "طيران الإمارات"، باتريك برانيللي: "نواصل العمل مع مزودي الخدمة لتحسين تجربة الاتصال وتحسينها، فقد قدمنا في مارس، بيانات أكثر بنسبة 55% لكل استخدام مقارنة بأوائل عام 2022 على الرغم من زيادة عدد مرات الاستخدام من قبل الركاب بنسبة 68% في الفترة ذاتها"



وأضاف: "سنواصل الاستثمار في الترقيات والتحسينات، وسنبدأ استلام طائراتنا الجديدة (A350) في العام المقبل والمجهزة بالجيل التالي من أنظمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية".

وكانت "طيران الإمارات"، أعلنت عن عزمها توفير النطاق العريض الجديد عالي السرعة على 50 طائرة "إيرباص A350" من المقرر أن تدخل الخدمة ضمن أسطولها اعتباراً من عام 2024.