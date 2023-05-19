«جلفار» أول شركة محلية لتصنيع نظائر الأنسولين في المنطقة

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، أمس، عن توقيع اتفاقية شراكة ترخيص استراتيجية مع شركة الأدوية الصينية «صن شاين ليك فارما»، تهدف إلى جعل «جلفار» أول شركة أدوية محلية تدخل مجال تصنيع نظائر الأنسولين الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضحت «جلفار» أن الاتفاقية تشمل نقل الترخيص وتقنيات التصنيع للأنسولين غلارجين والأنسولين أسبارت، ما يلبي احتياجات الأنسولين الطبي طويل وقصير المفعول المستخدم في إدارة النوعين الأول والثاني من مرض السكري.

وأضافت أن هذه الشراكة ستتيح لها توسيع محفظتها من أدوية السكري وتقديم نظائر الأنسولين الحيوية الحديثة إلى المنطقة.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة جلفار، إن «هذه الاتفاقية تعكس التزام (جلفار) وطموحها لتوفير حلول رعاية صحية عالية الجودة لسكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأضاف: «نجحنا على مدى أكثر من أربعة عقود بتأسيس اسم شركتنا علامة تجارية إماراتية تمتلك نموذجاً ناجحاً ورائداً في مجال تصنيع الأدوية».

وأشار إلى أن «الاتفاقية تمثل نقلة نوعية لدولة الإمارات ولشركة (جلفار) ولقطاع صناعة الأدوية ككل، وذلك لتوافقها مع مبادرة (اصنع في الإمارات)».

من جانبه، قال رئيس شركة «صن شاين ليك فارما»، تشانج تينغ جون: «سعداء بتوقيع الاتفاقية مع (جلفار)، ونؤكد ثقتنا بأن هذا التعاون الجديد بين الشركتين، إلى جانب الوجود الإقليمي القوي لـ(جلفار)، سيعزز بشكل كبير توريد الأنسولين الحديث عالي الجودة في أسواق المنطقة».