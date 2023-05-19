«دبي الدولي» الأسرع نمواً في قائمة أكبر 20 مطاراً عالمياً

أكدت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن مطار دبي الدولي، الذي يحتل المركز الأول كأكبر محور للنقل الجوي في العالم من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة، يُعدّ الأسرع نمواً في قائمة أكبر 20 مطاراً عالمياً، مشيرة إلى أن المطار سجل نمواً هو الأعلى من حيث السعة بنسبة 39.2%، خلال مايو من العام الجاري، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019 أي قبل جائحة «كوفيد-19».

مقاعد

وأظهرت بيانات للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي أضافت أكثر من 225 ألف مقعد مجدول على رحلاتها خلال مايو 2023، مقارنة بأبريل الماضي، ونحو 1.23 مليون مقعد على أساس سنوي في مايو الجاري، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019 أي مستويات ما قبل «الجائحة».

وأوضحت أن إجمالي السعة المقعدية المجدولة للناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي وصل إلى نحو 4.7 ملايين مقعد في مايو الجاري، مقارنة بـ4.48 ملايين مقعد في أبريل الماضي.

أداء قوي

وواصل مطار دبي أداءه القوي، ليحلّ بالمركز الثاني عالمياً في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات «الدولية والمحلية» معاً، بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي، الذي سجل 5.2 ملايين مقعد مجدول خلال مايو الجاري.

وبنهاية الربع الأول من العام الجاري، وفرت الناقلات الجوية في مطار دبي رحلاتها إلى أكثر من 234 وجهة عبر 89 شركة طيران دولية على مستوى 99 دولة، وواصلت المزيد من الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي الدولي، في وقت أظهرت فيه بيانات صادرة عن شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً مستمراً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين، مع استئناف رحلاتهما إلى مزيد من الوجهات الدولية في قارات العالم الست، فضلاً عن إضافة وجهات جديدة إلى شبكتيهما العالمية منذ بدء «الجائحة».

توقعات

وكان مطار دبي الدولي استقبل 21 مليوناً و256 ألفاً و489 مسافراً خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 55.8%، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مقترباً بذلك من مؤشرات حركة السفر المحققة في الفترة نفسها من عام 2019 بنسبة 95.6%، ولتكون هذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها المطار هذا المستوى من الأداء منذ الربع الرابع من عام 2019، عندما بلغ متوسط حركة المسافرين الشهرية سبعة ملايين مسافر.

وبناءً على تلك المؤشرات، قالت «أو إيه جي»، إنها رفعت توقعاتها لحركة المسافرين خلال عام 2023 ككل إلى 83.6 مليون مسافر، بعد الأداء القوي الذي سجله المطار خلال الربع الأول من العام الجاري.

«طيران الإمارات» تلغي رحلات الخرطوم حتى 31 أغسطس

أفادت شركة «طيران الإمارات»، بأنه نظراً إلى تدهور الوضع بسبب الاضطرابات في السودان، تم إلغاء جميع رحلات الناقلة (EK733/EK734) من وإلى الخرطوم من 15 أبريل إلى 31 أغسطس.

وذكرت الشركة في بيان، أن المسافرين إلى السودان على رحلات المتابعة مع «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، لن يتمكنوا من السفر من نقطة المغادرة حتى إشعار آخر.

وقالت إنه يجب على العملاء المتأثرين بهذا القرار الذين حجزوا مع وكلاء السفر، الاتصال بهم للحصول على ترتيبات سفر بديلة، أو طلب استرداد الأموال. وأوضحت أنه يمكن للعملاء الذين حجزوا مباشرة مع «طيران الإمارات» أن يقدموا طلباتهم عبر إكمال استمارة استرداد الأموال، أو الاتصال مع مكتبهم المحلي من أجل خيارات بديلة لإعادة الحجز.

وأكدت الناقلة أنها تراقب الوضع وتطوراته عن كثب في الخرطوم في ما يتعلق بتشغيل «طيران الإمارات»، على أن يتم الإعلان عن المستجدات في الوقت المناسب.

المطار سجل نمواً يُعدّ الأعلى من حيث السعة بنسبة 39.2% خلال مايو الجاري.