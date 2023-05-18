دبي في المركز الأول أوسطياً لعدد ناطحات السحاب



احتلت دبي المركز الأول أوسطياً والرابع عالمياً من حيث عدد ناطحات السحاب والمباني الشاهقة، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية (CTBUH).



وتحتضن دبي 395 ناطحة سحاب، بما فيها 28 مبنى يزيد ارتفاعها عن 300 متراً. وقد أصبح دبي اسماً مرادفًا للهندسة المعمارية الفخمة والأبراج التي حطمت الأرقام القياسية، مثل برج خليفة، وهو أطول مبنى في العالم حاليا بارتفاع 828 متراً (2715 قدماً).



وحلت هونغ كونغ في المركز الأول عالمياً حيث تحتضن 657 ناطحة سحاب، من بينها 6 مباني يزيد ارتفاعها عن 300 متراً، تليها شينزين في المركز الثاني بـ 513 ناطحة سحاب، منها 16 مبنى بارتفاع يزيد عن 300 متراً، ثم نيويورك في المركز الثالث بـ 421 ناطحة سحاب، من ضمنها 16 مبنى بارتفاع يزيد عن 300 متراً.